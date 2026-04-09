Chiến sự Trung Đông ngày 9-4: Israel tăng cường không kích Lebanon, khí tài Mỹ vẫn ở khu vực

Xuân Mai

(NLĐO) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố tiếp tục các cuộc tấn công vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Khi chiến sự Trung Đông bước sang ngày 41 hôm 9-4, các cuộc tấn công của Israel tiếp tục diễn ra trên khắp miền Nam Lebanon.

Kêu gọi ngừng bắn tại Lebanon

Theo hảng tin AP, ông Netanyahu viết trên mạng xã hội: "Bất cứ ai hành động chống lại công dân Israel sẽ phải trả giá".

Israel đã tăng cường các cuộc tấn công ở Lebanon từ hôm 8-4, tuyên bố rằng cuộc chiến với Hezbollah không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran. Vụ tấn công khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương.

img

Binh sĩ Israel lái xe ở miền Nam Lebanon ngày 9-4. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, bên trung gian của lệnh ngừng bắn, cho biết thỏa thuận có bao gồm việc tạm dừng giao tranh ở Lebanon.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cho rằng việc Israel chấm dứt các cuộc tấn công vào Lebanon là một trong những điều kiện then chốt nằm trong kế hoạch 10 điểm của Iran nhằm kết thúc cuộc chiến ở Trung Đông.

Đáp lại, một quan chức Mỹ hôm 8-4 cho biết kế hoạch ngừng bắn 10 điểm do Iran công bố không giống với các điều kiện mà Nhà Trắng đã nhất trí để tạm dừng giao tranh. Người này nói văn kiện mà các phương tiện truyền thông đưa tin không nằm trong khuôn khổ làm việc.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cũng đang huy động các nguồn lực chính trị và ngoại giao để chấm dứt chiến dịch quân sự hiện tại của Israel. 

Đồng thời, các quốc gia trong khu vực như Oman và Qatar cũng lên án các cuộc tấn công này là "tội ác chiến tranh và vi phạm luật pháp quốc tế".

Khí tài Mỹ vẫn ở khu vực

Tất cả tàu chiến, máy bay, vũ khí và quân nhân của Mỹ sẽ vẫn "ở nguyên vị trí, trong và xung quanh Iran" cho đến khi đạt được thỏa thuận toàn diện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố như vậy trên mạng xã hội Truth Social hôm 8-4, đồng thời viết thêm: "Nếu vì bất kỳ lý do gì mà không đạt được thỏa thuận, dù điều này rất khó xảy ra, thì cuộc chiến sẽ bắt đầu, lớn hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Islamabad - Pakistan vào ngày 11-4. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán với Iran tại Pakistan. Đặc phái viên trưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff cùng con rể ông Donald Trump là Jared Kushner cũng sẽ tháp tùng ông Vance tới Islamabad. 

Trước đó, Iran đã tuyên bố thẳng thừng rằng họ không tin tưởng ông Witkoff và ông Kushner, những người từng dẫn đầu nhóm đàm phán của Mỹ tại Geneva - Thụy Sĩ hồi tháng 2.

img

Đơn vị pháo binh cơ động của quân đội Israel khai hỏa về phía Nam Lebanon từ miền Bắc Israel hôm 9-4. Ảnh: AP

Vùng Vịnh chưa yên

Kuwait ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng cùng nhiều vụ cháy tại các cơ sở dầu mỏ, nhà máy điện và nhà máy lọc nước biển quan trọng sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Iran.

Tại Abu Dhabi, 3 người đã bị thương và các hoạt động phải tạm thời đình chỉ tại khu phức hợp khí đốt Habshan sau khi các mảnh vỡ từ vụ đánh chặn rơi xuống và bốc cháy. Trong khi đó, giới chức Qatar cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 7 tên lửa và máy bay không người lái phóng đi từ Iran.

Ả Rập Saudi cũng bị nhắm mục tiêu, bao gồm một cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu chính đi qua eo biển Hormuz, trong khi Bahrain cũng phát hiện có tên lửa phóng vào lãnh thổ.

