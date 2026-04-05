Kinh tế

Chiều 5-4, nhiều giải độc đắc của xổ số miền Nam đang tìm người trúng thưởng

Thu Tâm

(NLĐO) – Liên quan kết quả xổ số miền Nam, các đại lý và khách hàng tỏ ra bất ngờ với 5 giải độc đắc chưa tìm ra người trúng

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 29-3, giải độc đắc (dãy số 085111) trúng tại TPHCM.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 532689) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 992334) trúng tại Tây Ninh.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 30-3, giải độc đắc (dãy số 090674) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 790409) tiếp tục trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 072092) trúng tại Cà Mau và Tây Ninh.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 31-3, giải độc đắc (dãy số 412056) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 940678) chưa tìm ra nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 813159) đến chiều 5-4 vẫn chưa lộ diện người trúng.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 1-4, giải độc đắc (dãy số 379661) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 171742) cũng trúng tại Tây Ninh.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc giải độc đắc (dãy số 248819) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 2-4, giải độc đắc (dãy số 404476) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 216674) "ở lại" Tây Ninh.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 839409) trúng tại Cà Mau.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 3-4, giải độc đắc (dãy số 537949) trúng tại Tây Ninh.

Xổ số miền Nam 2026: Nhiều giải độc đắc chưa tìm ra người trúng thưởng - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Trà Vinh trúng tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Thanh Vân

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 854133) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 649057) trúng tại TPHCM.

Xổ số miền Nam 2026: Nhiều giải độc đắc chưa tìm ra người trúng thưởng - Ảnh 3.

Giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Lý Sang

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 4-4, giải độc đắc (dãy số 514346) trúng tại Tây Ninh và Đồng Tháp.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 802879) vẫn đang "bặt vô âm tín".

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 988402) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Long An mở thưởng chiều 5-4, giải độc đắc (dãy số 988358) vẫn đang "im hơi lặng tiếng".

Như vậy, tuần qua, có tới 5 giải độc đắc của xổ số miền Nam chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Hai giải độc đắc xổ số miền Nam xuất hiện vào rạng sáng 5-4

Hai giải độc đắc xổ số miền Nam xuất hiện vào rạng sáng 5-4

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 5-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Lộ diện thêm nhiều người trúng thưởng xổ số miền Nam vào chiều 4-4

(NLĐO) – Trong 3 ngày đầu tiên xổ số miền Nam lập kỷ lục mới về lượng vé phát hành thì tất cả 9 giải độc đắc đều đã tìm ra khách hàng trúng thưởng.

Sáng 4-4, lộ diện sự trùng hợp của 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 4-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước.

    Thông báo