Thời tiết Nam Bộ hôm nay (21-5) trời nhiều mây, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to trên nhiều khu vực vào buổi chiều. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Chiều nay TP HCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa

Thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho thấy trên địa bàn TP HCM vùng mây dông đang phát triển và gây mưa rào kèm dông, sét trên khu vực các huyện Hóc Môn, Củ Chi và Cần Giờ.

Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các quận huyện trên, sau đó mây dông có xu hướng mở rộng ra các khu vực lân cận như quận Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh...

Nguồn: Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ

Theo đó, lượng mưa phổ biến từ 5- 20 mm, có nơi trên 25 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/giây).

Cũng theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, nhiều nơi thuộc khu vực các tỉnh Nam Bộ mây đối lưu vẫn còn tồn tại và phát triển như Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và TP Cần Thơ.

Ảnh ra đa thời tiết khu vực Nam Bộ - Nguồn: Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ

Trong 4 giờ tới, hiện tượng này tiếp tục gây mưa rào và dông trên khu vực nói trên, sau đó có thể mở rộng sang các vùng lân cận. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.