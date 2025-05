Chiều tối nay, TP HCM có mưa sau nhiều ngày nắng nóng

Mưa có xu hướng gia tăng ở TP HCM

Theo đó, từ ngày 1 đến 3-5, thời tiết trên khu vực có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to chủ yếu xảy ra vào tầm trưa và chiều tối. Sáng đến trưa trời nắng với nắng nóng trên 35 độ C ở một vài nơi thuộc khu vực trung tâm thành phố.

Từ ngày 4 đến 10-5, mưa có xu hướng gia tăng dần. Toàn bộ khu vực có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao có xu hướng giảm, không có nơi nào còn nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ C; nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.