Chillies “lột xác” ngoạn mục: từ chàng trai lãng mạn thành “vua Midas”





Chillies sau im ắng là sự bùng nổ

Chillies band thực sự bùng nổ

Sau thời gian im ắng,

Chillies

trở lại đầy thách thức với một diện mạo “quen mà lạ”. MV

“Gold”

– single đầu tiên trong album phòng thu thứ hai

“KIM”

– không chỉ đánh dấu sự tái xuất của nhóm mà còn là tuyên ngôn cho cuộc cách mạng âm nhạc mang tên “đổi hướng”.

Nếu trước đây Chillies được nhớ đến với những giai điệu nhẹ nhàng, mang màu Alternative/Pop Rock đặc trưng, thì “Gold” lại khoác lên nhóm một lớp áo disco – synth pop đầy mê hoặc, gợi cảm và bắt tai. Ngay từ những nốt đầu tiên, người nghe có thể cảm nhận rõ tinh thần “phiêu” đậm chất thập niên 80 hòa cùng hơi thở hiện đại, tạo nên một tổng thể vừa hoài cổ vừa mới mẻ.

Không chỉ gây ấn tượng ở phần nghe, MV “Gold” còn khiến fan thích thú với phần hình ảnh mang sắc vàng lấp lánh, tôn lên thông điệp chính mà Chillies muốn gửi gắm: “Khi ta yêu hết mình, mọi điều ta chạm vào đều trở nên quý giá.”

Lời ca khúc được lấy cảm hứng từ thần thoại vua Midas, người có khả năng biến mọi thứ mình chạm vào thành vàng. Chillies biến câu chuyện cổ tích ấy thành một ẩn dụ nghệ thuật về tình yêu và cảm xúc – khi ta sống trọn vẹn, mọi khoảnh khắc đều sáng rực như “Gold”.

Chillies thần tượng Bruno Mars

Chillies band trong Gold

Chia sẻ về sự thay đổi này, nhóm không ngại bày tỏ niềm yêu thích với thần tượng Bruno Mars – người đã đưa tinh thần disco trở lại bản đồ âm nhạc thế giới. “Nếu ai nói Chillies giống Bruno Mars thì điều đó quá tuyệt vời”, nhóm hài hước. “Nhưng chúng tôi luôn biết mình cần phải khác biệt, vì tôn trọng sáng tạo nghĩa là không lặp lại ai – kể cả chính mình.”

Sự “lột xác” này của Chillies có thể khiến khán giả bất ngờ, thậm chí chia rẽ ý kiến. Nhưng chính nhóm cũng nhìn nhận rõ điều đó. “Chúng tôi sợ thất bại, nhưng nếu không thử, làm sao biết mình có thể đi xa đến đâu? Âm nhạc, với Chillies, luôn là hành trình khám phá giới hạn bản thân,” đại diện nhóm chia sẻ.

Một lý do sâu sắc hơn cho sự chuyển mình này, theo Chillies, đến từ chính những đổi thay trong cuộc sống của từng thành viên. “Giờ mỗi người trong nhóm đều có gia đình nhỏ, có thêm nhiều trải nghiệm hơn. Âm nhạc vì thế cũng trưởng thành và khác trước. Nhưng dù thay đổi thế nào, mọi cảm xúc vẫn luôn xuất phát từ chính trái tim thật của chúng tôi,” Chillies nói.

Chillies dám thay đổi tức đường đi của họ cũng rộng hơn

Sự dấn thân này không chỉ là bước thử nghiệm cá nhân, mà còn là dấu mốc quan trọng với làng nhạc Việt, nơi các ban nhạc hiếm khi đủ dũng cảm rời khỏi “vùng an toàn” để thử sức với dòng disco/synth – vốn đòi hỏi kỹ thuật hòa âm, phối khí và tư duy âm thanh hiện đại.

Tháng 10 này, Chillies sẽ phát hành album phòng thu thứ hai “KIM” trên cả hai nền tảng vật lý và digital. Trước đó, nhóm tổ chức sự kiện Pre-listening Private Showcase, nơi khán giả có cơ hội trải nghiệm sớm toàn bộ album – như một món quà dành riêng cho những ai luôn đồng hành cùng Chillies từ ngày đầu tiên.

Với “Gold”, Chillies không chỉ chứng minh bản lĩnh sáng tạo mà còn khẳng định: đôi khi, dám bước ra khỏi giới hạn chính là cách duy nhất để chạm tới “vàng” trong âm nhạc – và trong lòng khán giả.