Chỉn chu từ hành động, tận tâm từ trái tim

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Chỉn chu từ hành động, tận tâm từ trái tim

Bài và ảnh: Hà Nguyễn

Nhiều người cho biết rất hài lòng về mức độ tận tâm của cán bộ, cảm thấy thoải mái khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tây Thạnh, TP HCM làm hồ sơ

Không chỉ tận tâm, chuyên nghiệp, các cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tây Thạnh (gọi tắt là Trung tâm), TP HCM, còn chăm chút cho từng cử chỉ, hành vi của mình, chăm chút cho từng chi tiết trong không gian làm việc nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

10 giờ sáng một ngày nắng gắt vào đầu tháng 8, Trung tâm tấp nập người. Bước đến trước lối ra vào của Trung tâm, bất kỳ người dân nào cũng được chào đón bằng cánh cửa rộng mở, nụ cười rạng rỡ và một câu hỏi thăm xua tan đi sự lúng túng: "Dạ hôm nay mình cần đến Trung tâm xử lý vấn đề gì để em hỗ trợ giúp mình ạ?". Chỉ với một câu chào ngắn ngủi, sự ái ngại của các cô chú lớn tuổi hay các bạn trẻ đến làm hồ sơ đều được thay thế bằng một cái thở phào.

Dù cánh cửa luôn được các cán bộ hoặc tình nguyện viên mở ra khi có người đến nhưng điều khiến tôi ấn tượng lại là dòng chữ "Chú ý: cẩn thận cửa kính" và "Kéo cửa sang trái/phải" được dán to tướng ở hai bên cửa để tránh trường hợp có ai đó bị va vào. Một chi tiết rất nhỏ nhưng cũng đủ cho thấy sự tinh tế và cẩn thận của các cán bộ tại đây.

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Chỉn chu từ hành động, tận tâm từ trái tim - Ảnh 1.

Người dân làm hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tây Thạnh

Tiến sâu hơn vào khu vực quầy làm việc và khu vực chờ, một không khí thoáng mát và sạch sẽ bao trùm lên toàn bộ không gian nơi đây. Không chỉ có bàn làm việc và giấy tờ khô khan, những chậu cây xanh nhỏ cũng được bố trí tại nhiều góc trong Trung tâm, vừa để trang trí vừa giúp không khí giữa cán bộ và người dân trở nên gần gũi, thoải mái hơn.

Khoảng 11 giờ trưa, dù đã làm việc với khối lượng công việc lớn xuyên suốt nhiều giờ, tôi để ý các cán bộ vẫn xử lý hồ sơ rất nhanh chóng, chuyên nghiệp, khiến cho khu vực chờ của người dân không bị ùn ứ quá lâu. Và điều đặc biệt là mỗi khi cán bộ tiếp nhận 1 bộ hồ sơ mới từ 1 người mới, điều đầu tiên họ thực hiện là nở một nụ cười để chào hỏi.

Trao đổi phóng viên Báo Người Lao Động, anh Lộc (SN 1980, phường Tây Thạnh) đi cùng bố đến Trung tâm để làm giấy ủy quyền, chia sẻ: "Trước khi đến tôi cũng hơi lo, do đi cùng bố cũng lớn tuổi, tôi sợ ông ngồi đợi làm giấy tờ lâu rồi bị mệt. Nhưng đến làm rồi tôi mới thấy mình lo lắng thừa. Tôi và bố được giúp đỡ nhiệt tình nên làm hồ sơ cũng tương đối đơn giản thôi, không mất nhiều thời gian lắm". Bố anh đứng bên cạnh cũng gật gù đồng ý. 

Anh Lộc cho biết anh rất hài lòng về mức độ tận tâm của cán bộ và cảm thấy thoải mái khi đến Trung tâm làm hồ sơ: "Hồi nãy có mấy thao tác trên điện thoại tôi không biết phải làm như thế nào, chị cán bộ còn rời ghế sau quầy làm việc để đứng lên kế bên cẩn thận chỉ cho tôi từng thao tác nữa" - anh Lộc nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo