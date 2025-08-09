Chỉn chu từ hành động, tận tâm từ trái tim

Không chỉ tận tâm, chuyên nghiệp, các cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tây Thạnh (gọi tắt là Trung tâm), TP HCM, còn chăm chút cho từng cử chỉ, hành vi của mình, chăm chút cho từng chi tiết trong không gian làm việc nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

10 giờ sáng một ngày nắng gắt vào đầu tháng 8, Trung tâm tấp nập người. Bước đến trước lối ra vào của Trung tâm, bất kỳ người dân nào cũng được chào đón bằng cánh cửa rộng mở, nụ cười rạng rỡ và một câu hỏi thăm xua tan đi sự lúng túng: "Dạ hôm nay mình cần đến Trung tâm xử lý vấn đề gì để em hỗ trợ giúp mình ạ?". Chỉ với một câu chào ngắn ngủi, sự ái ngại của các cô chú lớn tuổi hay các bạn trẻ đến làm hồ sơ đều được thay thế bằng một cái thở phào.

Dù cánh cửa luôn được các cán bộ hoặc tình nguyện viên mở ra khi có người đến nhưng điều khiến tôi ấn tượng lại là dòng chữ "Chú ý: cẩn thận cửa kính" và "Kéo cửa sang trái/phải" được dán to tướng ở hai bên cửa để tránh trường hợp có ai đó bị va vào. Một chi tiết rất nhỏ nhưng cũng đủ cho thấy sự tinh tế và cẩn thận của các cán bộ tại đây.

Người dân làm hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tây Thạnh

Tiến sâu hơn vào khu vực quầy làm việc và khu vực chờ, một không khí thoáng mát và sạch sẽ bao trùm lên toàn bộ không gian nơi đây. Không chỉ có bàn làm việc và giấy tờ khô khan, những chậu cây xanh nhỏ cũng được bố trí tại nhiều góc trong Trung tâm, vừa để trang trí vừa giúp không khí giữa cán bộ và người dân trở nên gần gũi, thoải mái hơn.

Khoảng 11 giờ trưa, dù đã làm việc với khối lượng công việc lớn xuyên suốt nhiều giờ, tôi để ý các cán bộ vẫn xử lý hồ sơ rất nhanh chóng, chuyên nghiệp, khiến cho khu vực chờ của người dân không bị ùn ứ quá lâu. Và điều đặc biệt là mỗi khi cán bộ tiếp nhận 1 bộ hồ sơ mới từ 1 người mới, điều đầu tiên họ thực hiện là nở một nụ cười để chào hỏi.

Trao đổi phóng viên Báo Người Lao Động, anh Lộc (SN 1980, phường Tây Thạnh) đi cùng bố đến Trung tâm để làm giấy ủy quyền, chia sẻ: "Trước khi đến tôi cũng hơi lo, do đi cùng bố cũng lớn tuổi, tôi sợ ông ngồi đợi làm giấy tờ lâu rồi bị mệt. Nhưng đến làm rồi tôi mới thấy mình lo lắng thừa. Tôi và bố được giúp đỡ nhiệt tình nên làm hồ sơ cũng tương đối đơn giản thôi, không mất nhiều thời gian lắm". Bố anh đứng bên cạnh cũng gật gù đồng ý.

Anh Lộc cho biết anh rất hài lòng về mức độ tận tâm của cán bộ và cảm thấy thoải mái khi đến Trung tâm làm hồ sơ: "Hồi nãy có mấy thao tác trên điện thoại tôi không biết phải làm như thế nào, chị cán bộ còn rời ghế sau quầy làm việc để đứng lên kế bên cẩn thận chỉ cho tôi từng thao tác nữa" - anh Lộc nói.