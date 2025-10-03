Chính phủ bổ sung những dự án đầu tư được ưu tiên vay vốn ODA

Đây là ý kiến của ông Nguyễn Quốc Phương, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế Đối ngoại, Bộ Tài chính, tại Hội thảo phổ biến Nghị định 242/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài, do Bộ Tài chính tổ chức ngày 3-10, ở TP HCM.

Nghị định số 242/2025 ban hành ngày 10-9, thay thế Nghị định số 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, nhằm hoàn thiện hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA, vay ưu đãi phù hợp với các luật liên quan.

Theo ông Nguyễn Quốc Phương, trong hơn 30 năm qua, nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Rất nhiều công trình giao thông, đường cao tốc, bệnh viện, trường học, các dự án về năng lượng sạch, môi trường, y tế, giáo dục đều có dấu ấn của nguồn vốn này.

"Dù vậy việc huy động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi vẫn còn hạn chế như thủ tục phức tạp, tiến độ giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu, công tác phối hợp giữa các cơ quan đôi khi chưa đồng bộ. Một số cơ chế còn chồng chéo, gây khó khăn cho các chủ dự án, bộ, ngành và địa phương" – ông Phương nói.

Ông Nguyễn Quốc Phương phát biểu tại hội thảo

Khơi thông nguồn vốn ODA

Trong bối cảnh Việt Nam phấn đấu mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% năm 2025 và hai con số trong các năm sau, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư các công trình dự án chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu là rất lớn.

"Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 242/2025 với những cải cách quan trọng về cơ chế, chính sách sẽ góp phần tạo ra cơ chế thông thoáng, minh bạch, và hiệu quả hơn nhằm khơi thông nguồn lực quốc tế cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới" – ông Phương nói thêm.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là dự án có dùng vốn vay từ ODA

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Phòng Quản lý nợ và hợp tác tài chính - kinh tế với các tổ chức đa phương, Bộ Tài chính, cho biết một trong những điểm mới của Nghị định số 242/2025 là bổ sung đối tượng ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Trong đó, bổ sung dự án trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; dự án đầu tư công đặc biệt, chương trình dự án lớn, trọng điểm có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.

Nghị định cũng bổ sung đối tượng thuộc khu vực tư nhân tiếp cận vốn ODA, vay ưu đãi khi thực hiện nhiệm vụ, dự án đầu tư công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao theo quy định…