Thời sự

Chính phủ chỉ đạo xây dựng đề án tiền lương và phụ cấp áp dụng chung

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 268 về triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có các yêu cầu về tiền lương.

Theo Nghị quyết 268, về tổ chức bộ máy và biên chế, công tác cán bộ, Chính phủ giao Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu, trình Chính phủ ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các quy định mới của Bộ Chính trị để địa phương có cơ sở trong thực hiện.

Chính phủ chỉ đạo xây dựng đề án tiền lương và phụ cấp áp dụng chung - Ảnh 1.

Chính phủ chỉ đạo xây dựng đề án tiền lương và phụ cấp áp dụng chung. Ảnh minh họa

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các địa phương hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách để các địa phương tổ chức thực hiện; hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập để UBND cấp xã rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu Chính phủ ban hành trong tháng 9-2025 quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị.

Bộ Nội vụ cũng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu, trình Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh, xác định vị trí việc làm, từ đó làm cơ sở xác định số lượng biên chế phù hợp, bảo đảm bộ máy vận hành trơn tru, hiệu quả.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương kiện toàn vị trí cán bộ còn thiếu, bảo đảm số lượng; trong quá trình kiện toàn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

Tại nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, các Bộ ngành liên quan, các địa phương rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng viên chức ngành giáo dục, y tế ở các địa phương; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tuyển dụng bảo đảm đúng quy định về số lượng biên chế giao ngay từ năm học 2025 - 2026.

Cùng với đó, chủ động xây dựng Đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Chính phủ cũng đã đưa ra các yêu cầu về sắp xếp, luân chuyển cán bộ phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đối với việc cử cán bộ của các bộ, ngành xuống địa phương, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, hướng dẫn việc cử cán bộ xuống địa phương căn cứ vào nhu cầu, đề xuất cụ thể của địa phương (vấn đề mong muốn hỗ trợ tháo gỡ, số lượng cán bộ, thời hạn...).

Việc căn cứ vào nhu cầu nhằm bố trí cán bộ bảo đảm hợp lý trên cơ sở sự điều phối của địa phương, tránh lãng phí, tránh bỏ sót và chồng chéo. Các địa phương cần chủ động trong việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ để phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, không để xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ cần xây dựng tiêu chuẩn cụ thể cho từng vị trí việc làm, từ đó làm cơ sở tuyển dụng, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, bảo đảm minh bạch, hiệu quả; xây dựng các chương trình bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu, có tính ứng dụng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công tác.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính bố trí nguồn lực tài chính từ ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, nhà ở công vụ, tại các xã, phường, đặc khu mới thành lập, đặc biệt ở các địa phương miền núi, khó khăn.

Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng cơ chế tài chính đặc thù, riêng biệt, phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính 2 cấp (ví dụ: khu vực đô thị, miền núi, hải đảo...) để bảo đảm nguồn lực được phân bổ hiệu quả.

Tin liên quan

Hơn 4.800 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp

Hơn 4.800 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp

(NLĐO) - Đội hình thanh niên tình nguyện sẽ tham gia hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại 3.321 xã, phường trên cả nước và kéo dài trong 2 tháng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Triển khai chính quyền 2 cấp phải chấm dứt tình trạng "trên nóng, dưới lạnh"

(NLĐO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, cần khắc phục những bất cập, yếu kém còn tồn tại.

Hình ảnh ghi dấu vận hành chính quyền 2 cấp tại TP HCM

(NLĐO) - Kể từ thời điểm chính thức thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, TP HCM đang từng bước chuyển mình trong cách vận hành và phục vụ người dân

    Thông báo