Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa

Anh Thư

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo Quốc hội có cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 29-9 (giờ địa phương) trong nỗ lực ngăn kịch bản chính phủ liên bang đóng cửa

Theo AP, nếu dự luật cấp ngân sách cho chính phủ không được Quốc hội Mỹ thông qua và được ông Donald Trump ký ban hành trước nửa đêm 30-9, kịch bản trên sẽ xảy ra từ ngày 1-10. Trong trường hợp chính phủ đóng cửa toàn phần hoặc một phần, hàng trăm ngàn nhân viên liên bang có thể bị buộc nghỉ việc tạm thời hoặc phải làm việc mà không được trả lương. Các hoạt động được xem là thiết yếu - như an sinh xã hội, nhiệm vụ quân sự, thực thi luật nhập cư và kiểm soát không lưu - sẽ vẫn tiếp tục, nhưng những dịch vụ khác có thể bị gián đoạn hoặc trì hoãn.

Bất đồng xảy ra khi Đảng Cộng hòa muốn Đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ dự luật giữ nguyên hầu hết chi tiêu của chính phủ. Trong khi đó, Đảng Dân chủ yêu cầu bất kỳ dự luật chi tiêu nào cũng phải có điều khoản gia hạn phúc lợi chăm sóc sức khỏe. Để giữ vững đòn bẩy đàm phán, các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ có thể phải bỏ phiếu chống lại dự luật tạm thời cấp ngân sách trong 7 tuần trong khi Quốc hội tiếp tục làm việc về dự luật chi tiêu thường niên. Dự luật này đã được Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua. Để qua ải Thượng viện, dự luật cần sự ủng hộ của ít nhất 60 thượng nghị sĩ, tức cần thêm ít nhất 7 phiếu của thành viên Đảng Dân chủ.

Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa - Ảnh 1.

Cổng chính vào Vườn quốc gia Grand Canyon ở bang Arizona - Mỹ đóng cửa với du khách trong lần chính phủ liên bang đóng cửa hồi tháng 10-2013Ảnh: AP

Bên cạnh nỗ lực đàm phán, Nhà Trắng đang gây áp lực buộc các nghị sĩ Dân chủ từ bỏ yêu sách của họ, cảnh báo rằng các nhân viên liên bang có thể bị sa thải vĩnh viễn trong thời gian gián đoạn ngân sách. Hôm 28-9, Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ có nhiều đợt sa thải nếu chính phủ đóng cửa. Trước đó, các cơ quan liên bang cũng được yêu cầu chuẩn bị cho việc sa thải hàng loạt nếu điều này xảy ra. Theo CNBC, một bước đi như thế sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn bởi trong những lần chính phủ đóng cửa trước đó, nhân viên liên bang thường chỉ nghỉ việc tạm thời. Theo Ủy ban Chuyên trách ngân sách liên bang Mỹ, khi chính phủ đóng cửa hoàn toàn hồi năm 2013, khoảng 850.000 nhân viên buộc phải nghỉ việc tạm thời.

Theo Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, đã có 14 lần chính phủ đóng cửa kể từ năm 1981. Lần gần đây nhất kéo dài từ tháng 12-2018 đến tháng 1-2019, trong nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump, do bất đồng giữa tổng thống và Quốc hội về vấn đề an ninh biên giới. Đợt đóng cửa này khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 3 tỉ USD. Các nhà phân tích cảnh báo rằng một đợt đóng cửa kéo dài có thể làm chậm tăng trưởng, gây xáo trộn thị trường và xói mòn niềm tin của công chúng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo