Chính phủ Mỹ muốn "tiếp sức" cho doanh nghiệp quan trọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chính phủ Mỹ muốn "tiếp sức" cho doanh nghiệp quan trọng

Hoàng Phương

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đàm phán với Intel về việc mua lại cổ phần của hãng chip đang gặp khó khăn này.

Theo trang Bloomberg hôm 14-8, thỏa thuận sẽ giúp củng cố kế hoạch xây dựng trung tâm sản xuất của Intel tại bang Ohio. Intel từng cam kết biến nơi này thành cơ sở sản xuất chip lớn nhất thế giới nhưng dự án liên tục bị trì hoãn. Hai bên đang thảo luận về thỏa thuận nói trên sau cuộc gặp giữa ông Donald Trump và Giám đốc điều hành Intel, ông Lip-Bu Tan, tại Nhà Trắng vào đầu tuần này.

Phản ứng trước thông tin trên, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết mọi thảo luận về những thỏa thuận giả định hiện cần được coi là suy đoán nếu chưa được chính quyền chính thức công bố. Trong khi đó, đại diện Intel nhấn mạnh cam kết ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ về công nghệ và sản xuất. 

Sau khi trở lại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo này đã thúc đẩy tăng cường sản xuất trong nước, đặc biệt là các sản phẩm và linh kiện công nghệ quan trọng như chip bán dẫn và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Nếu được ký kết, thỏa thuận có thể trở thành hình mẫu cho các khoản đầu tư khác của chính quyền ông Donald Trump, vốn đang cân nhắc nắm giữ cổ phần tại những công ty Mỹ trong các lĩnh vực then chốt.

Chính phủ Mỹ muốn "tiếp sức" cho doanh nghiệp quan trọng - Ảnh 1.

Trụ sở của hãng Intel tại TP Santa Clara, bang California – Mỹ. Ảnh: AP

Đáng chú ý, đây không phải là thỏa thuận khác thường đầu tiên mà Washington thực hiện với một công ty Mỹ thời gian gần đây. Các hãng chip Mỹ AMD và NVIDIA trong tuần này đã đồng ý trả cho chính phủ Mỹ 15% doanh thu từ bán chip sang Trung Quốc để được cấp phép nối lại xuất khẩu đến thị trường này. Tháng trước, Công ty Vật liệu đất hiếm MP Materials công bố gói đầu tư hàng tỉ USD cùng cam kết mua dài hạn từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Thỏa thuận này nhằm giúp MP Materials xây dựng nhà máy sản xuất nam châm mới và mở rộng cơ sở hiện có tại Mỹ.

Không dừng lại ở đó, Bộ Năng lượng Mỹ vừa công bố kế hoạch đầu tư gần 1 tỉ USD nhằm hỗ trợ các dự án liên quan đến khai thác, chế biến, sản xuất trong các giai đoạn then chốt của chuỗi cung ứng khoáng sản và vật liệu quan trọng. Động thái này nhằm mở rộng ứng dụng công nghệ và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright hôm 13-8 nhận định Mỹ trong suốt một thời gian dài đã phải dựa nhiều vào các đối tác nước ngoài để cung cấp và chế biến các nguyên liệu quan trọng, thiết yếu cho cuộc sống hiện đại và an ninh quốc gia. Theo ông Wright, bộ này sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa hoạt động sản xuất các nguyên liệu quan trọng trở lại Mỹ và mở rộng nguồn cung nội địa đối với những tài nguyên thiết yếu này.

Tin liên quan

Kêu gọi doanh nghiệp Mỹ tăng đầu tư vào Việt Nam

Kêu gọi doanh nghiệp Mỹ tăng đầu tư vào Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn doanh nghiệp Mỹ tiếp tục vươn lên để trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam

Mỹ áp thuế đối ứng, các doanh nghiệp tiến thoái lưỡng nan

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế đối ứng sẽ khiến các nhà máy chuyển hoạt động sản xuất trở lại Mỹ.

Đồng minh phản ứng thuế quan Mỹ, Tia chớp F-35 "trúng đòn”

(NLĐO) - Các đồng minh đang phản ứng chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách xem xét lại hoặc hủy bỏ các thương vụ máy bay chiến đấu F-35.

Donald Trump Chính phủ Mỹ Intel cổ phần đầu tư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo