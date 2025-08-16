Chính phủ Mỹ muốn "tiếp sức" cho doanh nghiệp quan trọng

Theo trang Bloomberg hôm 14-8, thỏa thuận sẽ giúp củng cố kế hoạch xây dựng trung tâm sản xuất của Intel tại bang Ohio. Intel từng cam kết biến nơi này thành cơ sở sản xuất chip lớn nhất thế giới nhưng dự án liên tục bị trì hoãn. Hai bên đang thảo luận về thỏa thuận nói trên sau cuộc gặp giữa ông Donald Trump và Giám đốc điều hành Intel, ông Lip-Bu Tan, tại Nhà Trắng vào đầu tuần này.

Phản ứng trước thông tin trên, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết mọi thảo luận về những thỏa thuận giả định hiện cần được coi là suy đoán nếu chưa được chính quyền chính thức công bố. Trong khi đó, đại diện Intel nhấn mạnh cam kết ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ về công nghệ và sản xuất.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo này đã thúc đẩy tăng cường sản xuất trong nước, đặc biệt là các sản phẩm và linh kiện công nghệ quan trọng như chip bán dẫn và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Nếu được ký kết, thỏa thuận có thể trở thành hình mẫu cho các khoản đầu tư khác của chính quyền ông Donald Trump, vốn đang cân nhắc nắm giữ cổ phần tại những công ty Mỹ trong các lĩnh vực then chốt.

Trụ sở của hãng Intel tại TP Santa Clara, bang California – Mỹ. Ảnh: AP

Đáng chú ý, đây không phải là thỏa thuận khác thường đầu tiên mà Washington thực hiện với một công ty Mỹ thời gian gần đây. Các hãng chip Mỹ AMD và NVIDIA trong tuần này đã đồng ý trả cho chính phủ Mỹ 15% doanh thu từ bán chip sang Trung Quốc để được cấp phép nối lại xuất khẩu đến thị trường này. Tháng trước, Công ty Vật liệu đất hiếm MP Materials công bố gói đầu tư hàng tỉ USD cùng cam kết mua dài hạn từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Thỏa thuận này nhằm giúp MP Materials xây dựng nhà máy sản xuất nam châm mới và mở rộng cơ sở hiện có tại Mỹ.

Không dừng lại ở đó, Bộ Năng lượng Mỹ vừa công bố kế hoạch đầu tư gần 1 tỉ USD nhằm hỗ trợ các dự án liên quan đến khai thác, chế biến, sản xuất trong các giai đoạn then chốt của chuỗi cung ứng khoáng sản và vật liệu quan trọng. Động thái này nhằm mở rộng ứng dụng công nghệ và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright hôm 13-8 nhận định Mỹ trong suốt một thời gian dài đã phải dựa nhiều vào các đối tác nước ngoài để cung cấp và chế biến các nguyên liệu quan trọng, thiết yếu cho cuộc sống hiện đại và an ninh quốc gia. Theo ông Wright, bộ này sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa hoạt động sản xuất các nguyên liệu quan trọng trở lại Mỹ và mở rộng nguồn cung nội địa đối với những tài nguyên thiết yếu này.