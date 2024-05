Chính phủ trình 2 phương án hưởng BHXH một lần

Về vấn đề hưởng BHXH một lần, Chính phủ cho biết tại dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) kèm theo Tờ trình số 527/TTr-CP, Chính phủ đã đề xuất 2 phương án quy định về hưởng BHXH một lần. Phương án 1: Người lao động (NLĐ) có thời gian đóng BHXH trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, sau 12 tháng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm. Phương án 2: Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm mà NLĐ có yêu cầu thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng BHXH còn lại được bảo lưu để NLĐ tiếp tục tham gia và hưởng chế độ BHXH.



Theo Chính phủ, cả 2 phương án Chính phủ trình nhằm thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH là bảo đảm tốt hơn quyền lợi lâu dài, an sinh xã hội bền vững cho NLĐ theo mức độ và cách thức khác nhau, hạn chế số người hưởng BHXH một lần. Thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để tiếp tục lấy ý kiến các bên liên quan và trực tiếp NLĐ (cả NLĐ đang tham gia và NLĐ đã hưởng BHXH một lần). Chính phủ cho rằng để mở rộng diện bao phủ BHXH nhằm đạt mục tiêu của Đảng tại Nghị quyết số 28-NQ/TW tiến tới BHXH toàn dân thì cần phải thực hiện tổng thể, đồng bộ các giải pháp. Cùng với các chính sách nhằm gia tăng lợi ích, khuyến khích NLĐ bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì hưởng BHXH một lần đã được quy định tại dự thảo luật này. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật có liên quan khác như hỗ trợ về tín dụng nhằm giải quyết khó khăn tài chính trước mắt. Đặc biệt sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách việc làm theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và NLĐ duy trì việc làm, chú trọng các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, hỗ trợ duy trì việc làm tránh sa thải lao động, đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm... sớm giúp NLĐ quay trở lại thị trường lao động. Bên cạnh đó, cần tăng cường thông tin, tuyên truyền để NLĐ hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, những lợi ích của việc bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của NLĐ đối với việc tự bảo đảm an sinh cho bản thân và an sinh xã hội bền vững của đất nước.

Khẳng định đây là vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp, Chính phủ tiếp tục trình và đề nghị Quốc hội xem xét quyết định lựa chọn 1 trong 2 phương án trên.