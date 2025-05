Chính phủ yêu cầu chuẩn bị diễu binh, duyệt binh dịp Quốc khánh 2-9

Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 - 2-9-2025)

Nội dung trên tại Nghị quyết 124/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2025, vừa được Chính phủ ban hành.

Hình ảnh tại lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm thống nhất đất nước dịp 30-4 vừa qua. Ảnh: Hoàng Triều

Tại nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển; nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, đáp ứng điều kiện tác chiến mới. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hơn nữa hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tạo thế và lực bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, phát triển khoa học công nghệ quân sự, sản xuất vũ khí trang bị công nghệ cao theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, trọng tâm là kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trên các địa bàn, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm.



Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả cao điểm phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; cao điểm tổng rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Trước đó, chiều 12-5, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai Đề án tổ chức lực lượng Quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80). Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị.



Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo Cục Quân huấn - Nhà trường dự thảo Chỉ thị tổ chức và huấn luyện lực lượng Quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam (A80) trên cơ sở giữ nguyên các lực lượng, các khối đã tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; xây dựng các khối A80 gồm 11 khối đứng, 27 khối đi.

Các đơn vị đã chủ động rà soát, lựa chọn cán bộ, chiến sĩ đủ tiêu chuẩn, chuẩn bị phương án huấn luyện tập trung, hợp luyện theo cụm.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất phương án tổ chức lực lượng, trang phục, tuyến đường và địa điểm luyện tập. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và các đơn vị liên quan được yêu cầu đảm bảo nơi ăn, nghỉ, điều kiện sức khỏe cho lực lượng luyện tập trong điều kiện thời tiết nắng nóng cao điểm.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các đơn vị triển khai chặt chẽ, phát huy kinh nghiệm từ những lần diễu binh trước, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp lễ trọng đại sắp tới.

Thượng tướng lưu ý thời gian luyện tập diễu binh, diễu hành diễn ra giữa những tháng nắng nóng nhất của mùa Hè (từ tháng 6 đến tháng 9) nên các cơ quan, đơn vị cần chú trọng xây dựng kế hoạch luyện tập linh hoạt, khoa học để đạt hiệu quả và bảo đảm tốt về sức khỏe cho bộ đội.