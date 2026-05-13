Chính quyền số chạm tới lòng dân





Không còn là những bản tin khô cứng hay các thông báo hành chính mang nặng tính một chiều, chính quyền cơ sở ở Gia Lai đang từng bước tiếp cận người dân trong kỷ nguyên số bằng một diện mạo khác: gần gũi, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Cú hích từ những "fanpage triệu view"

Một trong những minh chứng rõ nét cho sự thành công của chuyển đổi số ở cơ sở là sự bứt phá của các fanpage công an cấp xã - nơi tưởng chừng chỉ đăng tải thông tin nghiệp vụ, nay trở thành "điểm nóng" thu hút hàng triệu lượt xem.

Chỉ trong một tháng, fanpage Công an xã Chư Prông ghi nhận khoảng 5 triệu lượt xem - con số mà nhiều trang mạng xã hội giải trí cũng khó đạt được. Tuy nhiên, điều đáng nói không nằm ở con số mà ở cách làm. Thay vì những dòng chữ cứng nhắc, khuôn mẫu, cán bộ đã chủ động "bắt trend", sử dụng ngôn ngữ đời thường, gần gũi, thậm chí pha chút hài hước. Ở đây, những câu tuyên truyền như lời nhắc thân tình: "Các cháu đi học không được hẹn bạn là "tan học, ra cổng gặp tao nha". Tới công chuyện với mấy chú liền đó…" vừa gây chú ý vừa giúp người đọc dễ nhớ thông điệp. Qua đó, thông tin pháp luật không còn xa vời mà trở thành một phần đời sống.

Hiệu quả không dừng ở tương tác. Nhờ lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, nhiều vụ việc dân sinh được giải quyết nhanh chóng. Từ tìm kiếm học sinh bỏ nhà đi cho đến hỗ trợ người dân nhận lại tài sản thất lạc - tất cả cho thấy khi thông tin được truyền tải đúng cách, cộng đồng sẽ cùng tham gia giải quyết vấn đề.

Thượng tá Lê Ngọc Hưng, Trưởng Công an xã Chư Prông, cho biết qua nắm bắt tình hình, hầu hết người dân trên địa bàn đều sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Vì vậy, đơn vị tập trung xây dựng fanpage để tuyên truyền thông tin chính thống, hữu ích. Tuy nhiên, các bài viết theo phong cách truyền thống trước đây ít tương tác do khô khan. Do đó, đơn vị đã thay đổi phương pháp.

"Chúng tôi nhận thấy nhiều người, nhất là giới trẻ, dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch trên mạng. Vì vậy, phải đổi mới nội dung, sử dụng ngôn ngữ gần gũi, tương tác thân thiện nhưng vẫn bảo đảm đúng pháp luật, phù hợp thuần phong mỹ tục" - thượng tá Hưng nói.

Nhờ thay đổi cách tuyên truyền, nhiều bài viết trên fanpage Công an xã Chư Prông đạt hàng nghìn lượt tương tác. Trong đó, nội dung tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường thu hút hơn 2.300 lượt thích, gần 300 bình luận và gần 40 lượt chia sẻ.

Một bài viết khác kêu gọi theo dõi fanpage theo cách sáng tạo: "Có thêm một người bạn là Công an xã Chư Prông tức là có thêm một lá chắn bình yên bên cạnh mình" cũng thu hút hơn 1.100 lượt thích.

Một bài tuyên truyền với văn phong dí dỏm của Công an xã Chư Prông

Số vũ khí, vật liệu nổ người dân giao nộp sau khi Công an phường Quy Nhơn Nam có bài truyên truyền trên mạng xã hội





Mạng xã hội - cầu nối "mềm" với dân

Khác với phương thức truyền thông một chiều trước đây, các fanpage của lực lượng công an và chính quyền địa phương ở Gia Lai đang dần trở thành kênh tương tác hai chiều hiệu quả. Người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể phản ánh tình hình, đặt câu hỏi và nhận phản hồi nhanh chóng từ cơ quan chức năng. Hiệu quả của cách làm này thể hiện rõ trong công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ tại cơ sở.

Tại phường Quy Nhơn Nam, lực lượng công an đã tận dụng mạng xã hội như một cầu nối "mềm", liên tục đăng tải các nội dung tuyên truyền pháp luật với hình thức ngắn gọn, dễ hiểu, cập nhật thường xuyên. Nội dung tập trung vào quy định liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, đồng thời cảnh báo rõ chế tài xử lý. Chính sự gần gũi và kịp thời đó đã tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ - nhóm đối tượng thường xuyên tiếp cận thông tin qua nền tảng số.

Sáng 11-2, anh N.D.N (khu phố 26, phường Quy Nhơn Nam) đã tự nguyện đến trụ sở công an giao nộp 5 khẩu súng nén hơi, 17 hộp đạn và một thùng phụ kiện súng. Theo anh N., số súng này được mua để sưu tầm theo sở thích cá nhân. Tuy nhiên, sau khi theo dõi các bài viết tuyên truyền trên fanpage của Công an phường và được phổ biến quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ - trong đó xác định súng hơi, súng khí nén và các linh kiện liên quan là vũ khí quân dụng - anh nhận thức rõ hành vi tàng trữ là vi phạm pháp luật nên đã chủ động giao nộp. "Hiện nay, giới trẻ chủ yếu tiếp cận thông tin qua mạng xã hội. Khi nắm được quy định mới, dù rất tiếc những món đồ đã sưu tầm nhưng tôi vẫn quyết định giao nộp. Tôi thấy việc tuyên truyền trên mạng xã hội rất hiệu quả" - anh N. chia sẻ.

Chỉ ít hôm sau, vào ngày 16-2, anh N.H.B (khu phố 2, phường Quy Nhơn Nam) cũng tự giác giao nộp 2 khẩu súng săn. Trước đó, sau khi đọc thông tin từ fanpage Công an phường, anh B. đã chủ động liên hệ cảnh sát khu vực để được hướng dẫn thủ tục giao nộp vũ khí theo đúng quy định.

Theo thống kê, chỉ trong vài tháng qua, Công an phường Quy Nhơn Nam đã vận động hàng chục trường hợp tự nguyện giao nộp vũ khí, thu giữ 16 khẩu súng, khoảng 500 viên đạn cùng nhiều linh kiện liên quan.

Trung tá Phan Phúc Thảo, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Quy Nhơn Nam, cho biết việc tăng cường kết nối với người dân qua mạng xã hội không chỉ giúp lan tỏa nhanh các quy định pháp luật mà còn tạo kênh trao đổi hai chiều hiệu quả. Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình từ cơ sở, phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động.

Bảo đảm an ninh, trật tự địa phương Hiện fanpage Công an xã Chư Prông có khoảng 55.000 người theo dõi. Theo thượng tá Lê Ngọc Hưng, hiệu quả không dừng ở lượng tương tác, nhờ lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, nhiều vụ việc dân sinh được giải quyết nhanh chóng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự địa phương. Điển hình, vụ một nam sinh lớp 8 Trường THCS Chu Văn An bỏ nhà đi, sau khi được đăng tải trên trang, nhờ cộng đồng mạng lan tỏa thông tin, em đã được tìm thấy, đưa về nhà an toàn. Trường hợp khác, anh Nguyễn Quốc Bình (SN 2002; trú thôn 10, xã Chư Prông) nộp hơn 6,3 triệu đồng vào máy ATM bị lỗi, sau đó bị người khác cầm nhầm. Chỉ sau vài giờ đăng tải trên fanpage, Công an xã Chư Prông đã xác minh, tìm được người liên quan và trả lại đầy đủ số tiền cho anh Bình.



