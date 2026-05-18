CHÍNH QUYỀN SỐ CHẠM TỚI LÒNG DÂN (*): AI "vào cuộc" cùng CSGT

Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh, trở thành một trong những kênh tiếp cận thông tin chính của người dân, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tốc độ, tính chính xác và khả năng lan tỏa.

"Chạy đua" với mạng xã hội

Tại Tây Ninh, Phòng CSGT Công an tỉnh đã chủ động thay đổi cách làm, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong truyền thông về an toàn giao thông, tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn.

Thay vì chỉ dựa vào hình thức tuyên truyền truyền thống như văn bản, thông báo hay hình ảnh tĩnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã xây dựng fanpage "CSGT Tây Ninh" để tiếp cận người dân trên không gian mạng.

Trung tá Cao Thanh Vũ, cán bộ phụ trách công tác truyền thông Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết áp lực lớn nhất hiện nay là tốc độ lan truyền thông tin trên mạng xã hội. Ông nhấn mạnh: "Trong nhiều vụ việc, chỉ cần một clip chưa kiểm chứng xuất hiện là có thể lan truyền rất nhanh. Nếu thông tin chính thống chậm hơn vài phút, dư luận có thể bị dẫn dắt theo hướng khác".

Trung tá Vũ dẫn chứng một vụ việc từng gây chú ý liên quan thông tin "CSGT rượt đuổi gây tai nạn ở Tây Ninh". Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã khẩn trương xác minh và đăng tải thông tin chính thức, đồng thời phát hành video đính chính trên fanpage để làm rõ sự việc, tránh tin tức sai lệch tiếp tục lan truyền.

"Ngay khi có kết quả xác minh, chúng tôi lập tức đăng tải thông tin đính chính, đồng thời sản xuất clip tuyên truyền bằng AI để giải thích rõ sự việc. Nếu phản ứng chậm, thông tin sai lệch có thể nhanh chóng định hình nhận thức của một bộ phận người dân và ảnh hưởng đến uy tín lực lượng chức năng" - ông Vũ phân tích.

Nhanh nhưng phải chuẩn mực

Một trong những điểm mới nổi bật là việc ứng dụng AI để sản xuất video mô phỏng tình huống giao thông. Thay vì chỉ tuyên truyền bằng văn bản, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh xây dựng các clip minh họa hành vi vi phạm như giao xe cho người chưa đủ tuổi, lưu thông không đội mũ bảo hiểm hay độ chế xe máy.

Theo một cán bộ tổ truyền thông Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian đầu, việc áp dụng công nghệ mới gặp nhiều băn khoăn. "Lực lượng vũ trang vốn quen với sự chuẩn mực, chặt chẽ trong từng câu chữ. Khi chúng tôi đưa AI vào sản xuất nội dung cũng có ý kiến lo ngại về tính phù hợp. Tuy nhiên, khi sản phẩm hoàn thiện và đăng tải, hiệu quả lan tỏa rất rõ ràng" - ông nhìn nhận.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeTraffic để theo dõi thi sát hạch lái xe và tra cứu kết quả

Điển hình, video tuyên truyền về hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi đăng tải trên fanpage "CSGT Tây Ninh" đã đạt hơn 54.000 lượt xem chỉ trong thời gian ngắn, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. So với các hình thức tuyên truyền truyền thống, nội dung dạng video AI có khả năng thu hút và giữ chân người xem tốt hơn, nhất là với người trẻ.

Để ứng dụng tốt công nghệ, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, các thành viên tổ truyền thông cũng đối mặt nhiều áp lực về thời gian và chất lượng nội dung. "Nhiều hôm gần nửa đêm, chúng tôi vẫn phải ngồi dựng clip, chỉnh sửa nội dung để kịp đăng tải. Chậm một nhịp là thông tin không chính xác đã lan đi rất xa" - một chiến sĩ CSGT, thành viên tổ truyền thông, bày tỏ.

Nội dung đăng tải trên fanpage "CSGT Tây Ninh" không chỉ cần nhanh mà còn phải chính xác tuyệt đối. Theo CSGT nêu trên, nội dung sai lệch hoặc thiếu chuẩn mực có thể gây tác động ngược, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín lực lượng chức năng.

Vì vậy, mỗi sản phẩm truyền thông đều phải qua nhiều bước kiểm tra, chỉnh sửa. Có những video làm xong nhưng phải sửa lại nhiều lần, thậm chí bỏ hoàn toàn nếu chưa bảo đảm yêu cầu.

Ứng dụng công nghệ khi sát hạch lái xe

Song song với hoạt động truyền thông, chuyển đổi số còn được Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh áp dụng trong sát hạch và quản lý giấy phép lái xe thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Thí sinh tham gia sát hạch được hướng dẫn cài đặt VNeTraffic và theo dõi toàn bộ thông tin dự thi ngay trên điện thoại thông minh. Kết quả thi cũng được cập nhật trực tiếp trên hệ thống, giúp người dân không phải chờ đợi hay di chuyển nhiều lần như trước đây.

Chị Xuân Anh (ngụ xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh), người vừa tham gia kỳ sát hạch lái xe, cho rằng việc ứng dụng công nghệ mang lại nhiều thuận lợi trong quá trình dự thi. "Trước khi sát hạch lái xe, cán bộ CSGT hướng dẫn tôi cài đặt VNeTraffic để theo dõi thông tin. Sau khi thi xong, tôi nhận được thông báo đậu ngay trên ứng dụng. Cách làm này rất nhanh, thuận tiện và hiện đại" - chị nhận xét.

Không chỉ tra cứu kết quả sát hạch, ứng dụng VNeTraffic còn cho phép người dân gửi phản ánh vi phạm giao thông đến lực lượng chức năng. Qua đó, người dân trở thành một phần trong quá trình giám sát và xây dựng trật tự an toàn giao thông. Nhờ phản ánh của người dân, lực lượng CSGT Tây Ninh đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm như: chạy xe không đúng phần đường quy định, vượt ẩu, đi ngược chiều...

Củng cố niềm tin vào lực lượng chức năng Thượng tá Nguyễn Văn Lâm, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, nhìn nhận việc chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ không chỉ nhằm thay đổi phương thức tuyên truyền, mà quan trọng hơn là còn để chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, góp phần "phủ xanh" không gian mạng bằng thông tin tích cực. Thực tiễn cho thấy khi thông tin chính thống được đưa ra nhanh chóng và dễ tiếp cận, khả năng lan truyền của tin giả sẽ giảm đáng kể. Từ mô hình tại Tây Ninh, có thể thấy chuyển đổi số trong tuyên truyền không nhất thiết bắt đầu từ những công nghệ phức tạp, mà từ những thay đổi cụ thể như video ngắn dễ hiểu, thông tin kịp thời và cách truyền tải gần gũi với người dân. "Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng phức tạp, việc ứng dụng AI và các nền tảng số trong công tác truyền thông không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng chức năng" - thượng tá Nguyễn Văn Lâm nhấn mạnh.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 13-5