CHÍNH QUYỀN SỐ CHẠM TỚI LÒNG DÂN (*): Định hướng thông tin trên không gian mạng





Sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP HCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã; gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu. Nhằm tạo thuận tiện cho người dân sau sáp nhập, nhiều địa phương đã nhanh chóng thiết lập các kênh thông tin chính thống trên mạng xã hội.

Kết nối chính quyền với người dân

Trên nền tảng Facebook, fanpage của UBND, công an và các đoàn thể địa phương thường xuyên cập nhật thông tin thiết yếu như địa chỉ trụ sở, đường dây nóng, lịch làm việc, cùng các hoạt động nổi bật của địa phương và thành phố, giúp người dân dễ dàng theo dõi và tiếp cận.

Điển hình, fanpage "Tân Định gắn kết và phát triển" của phường Tân Định liên tục đăng tải các cảnh báo trong mùa nắng nóng, đặc biệt nhấn mạnh nguy cơ đuối nước tại ao hồ, kênh rạch. Nội dung khuyến cáo gia đình tăng cường giám sát trẻ em, khuyến khích học bơi và trang bị kỹ năng an toàn. Tương tự, các fanpage của các phường Thới An, phường Bình Thạnh hay phường Tân Sơn Nhì… cũng duy trì việc cập nhật thông tin về thủ tục hành chính và hoạt động địa phương, góp phần giúp người dân nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết.

Đặc biệt nổi bật là fanpage "Cột cờ Thủ Ngữ" - trang thông tin định hướng chính trị tư tưởng, kinh tế, văn hóa - xã hội và tin tức đời sống của Đảng bộ phường Bến Thành, hiện thu hút khoảng 44.000 lượt theo dõi.

Bà Bùi Thị Thúy Hiền, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Bến Thành, cho biết mục đích của fanpage "Cột cờ Thủ Ngữ" là xây dựng một kênh truyền thông số chính thống, gần gũi để kết nối chính quyền cơ sở với người dân trong môi trường số. Fanpage hướng đến mục tiêu tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của hệ thống chính trị tại địa phương một cách nhanh chóng, dễ tiếp cận. Bên cạnh đó, trang cũng góp phần định hướng thông tin, định hướng dư luận khi lan tỏa thông tin tích cực, góp phần "lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực".

“Cột cờ Thủ Ngữ” - trang thông tin của Đảng bộ phường Bến Thành

"Chúng tôi muốn xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, hiện đại, chuyển từ mô hình "thông báo một chiều" sang mô hình truyền thông số mang tính kết nối và đồng hành với người dân. Quảng bá hình ảnh địa phương, lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử và những câu chuyện đẹp của cộng đồng dân cư phường Bến Thành" - bà Hiền chia sẻ.

Nói về tên fanpage "Cột cờ Thủ Ngữ", bà Hiền cho biết đây không chỉ là tên một di tích lịch sử nổi tiếng bên sông Sài Gòn mà còn mang ý nghĩa biểu tượng của một "điểm phát tín hiệu", "kết nối thông tin". "Thay vì sử dụng tên gọi hành chính quen thuộc như "UBND phường…", địa phương chọn một biểu tượng văn hóa - lịch sử của Sài Gòn để tạo cảm xúc, sự gần gũi và dấu ấn nhận diện riêng với người dân. Cách làm truyền thông này mang đậm bản sắc đô thị, khá mới ở cấp cơ sở" - bà Hiền lý giải.

Dễ hiểu, dễ thu hút

Đặc biệt nổi tiếng trên mạng xã hội là fanpage "Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh". Trang này có hơn 350.000 lượt theo dõi với nhiều bài viết tuyên truyền thường xuyên viral bởi cách viết "bắt trend", hài hước, giúp các vấn đề khô khan trở nên gần gũi hơn, đặc biệt với giới trẻ.

Gần đây, bài viết với thông điệp "Bạn chơi ma túy - tui báo công an" kèm số điện thoại liên hệ thu hút gần 14.000 lượt tương tác. Hay bài viết về việc triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh từ Campuchia được mô tả bằng dòng trạng thái ngắn gọn: "Đếm… đếm… đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6… chungthan, tuhinh", kèm nhạc nền trẻ trung, thu hút hơn 5.000 lượt tương tác. Cách làm này nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người dùng để lại bình luận hài hước như: "Cười muốn bể bụng luôn á", hay "1, 2, 3, 4… hai tay đã bị còng".

Một nội dung rất thời sự được đăng tải trên fanpage “Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh”

Ở cấp cơ sở, fanpage Công an phường Tân Thuận cũng gây ấn tượng với hơn 13.000 người theo dõi. Trang thường xuyên cập nhật tình hình an ninh trật tự, hướng dẫn thủ tục hành chính như đăng ký tạm trú cho người nước ngoài, kích hoạt VNeID, phổ biến các quy định pháp luật cần lưu ý. Đáng chú ý, cách thể hiện nội dung trên fanpage này khá dí dỏm, gần gũi.

Trong một bài viết, lực lượng Công an phường Tân Thuận thông tin việc ra quân dọn dẹp các tuyến đường bằng lối viết ví von hài hước: "Đi spa làm đẹp cho khu phố. Mục tiêu hôm nay của biệt đội là 'tẩy trang' sạch lớp quảng cáo dán trái phép, 'trị mụn' cho các trụ điện, bức tường và các con hẻm… Nhìn mấy cây cột điện được 'trả lại tên cho em' sạch sẽ mà Ad ưng cái bụng ghê á cả nhà!".

Đa dạng sản phẩm truyền thông Ông Trần Minh Khiêm, Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, cho biết để đưa chủ trương, chính sách của thành phố đến gần hơn với người dân, bên cạnh việc phát huy hiệu quả các loại hình báo chí truyền thống, thành phố đặc biệt chú trọng tăng cường ứng dụng các nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại. "Chúng tôi tập trung khai thác hiệu quả hệ thống website, cổng/trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị; đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông số như video ngắn, infographic, motion graphic, podcast, slide trình bày, clip tương tác, tài liệu hướng dẫn và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện khác để người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ chia sẻ trên môi trường số" - ông Khiêm chia sẻ. Cũng theo ông Trần Minh Khiêm, TP HCM đang đẩy mạnh phương thức truyền thông đa nền tảng, tăng cường hiện diện trên các nền tảng công nghệ số, hệ thống màn hình LED, bảng điện tử, màn hình quảng cáo ngoài trời; đồng thời mở rộng phối hợp với các nhà sáng tạo nội dung, KOLs (chuyên gia nổi tiếng), KOCs (người tiêu dùng chủ chốt) và các mạng đa kênh (MCN) để nâng cao độ phủ thông tin, tăng tính tương tác và lan tỏa mạnh mẽ đến giới trẻ cũng như cộng đồng trên không gian mạng. Ng.Phan

