CHÍNH QUYỀN SỐ CHẠM TỚI LÒNG DÂN: Giữ tinh thần "vì dân"

Từ những fanpage thu hút hàng triệu lượt xem đến hình ảnh cán bộ trực tiếp livestream bán nông sản, chuyển đổi số đang được các cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở triển khai hiệu quả, thực chất; được người dân ghi nhận, đánh giá cao. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những mô hình này không chỉ dừng lại ở phong trào hay "cơn sốt" nhất thời?

Cần sự tham gia nhiều hơn của các cấp lãnh đạo

Theo giám đốc một công ty hoạt động trong lĩnh vực mạng xã hội, trong bối cảnh hiện nay, việc "đu trend" hay xây dựng nội dung mang yếu tố hài hước, sáng tạo là chìa khóa quan trọng để cơ quan nhà nước truyền tải thông tin chính thống đến với người dân. Đặc biệt, với các nội dung tuyên truyền hoặc khuyến cáo nhằm hạn chế vi phạm, nếu chỉ truyền đạt theo cách khô cứng sẽ khó tạo được sự chú ý. Thay vào đó, việc lồng ghép thông điệp vào những tình huống vui nhộn, đời thường sẽ giúp người xem dễ tiếp nhận và ghi nhớ hơn. "Ở góc độ lâu dài, việc duy trì phong cách truyền thông sáng tạo, nhất quán sẽ góp phần hình thành thói quen theo dõi các kênh chính thống trong cộng đồng. Khi đó, mạng xã hội không chỉ là nơi đăng tải thông tin, mà thực sự trở thành cầu nối hai chiều, nơi chính quyền có thể truyền tải thông điệp nhanh chóng, còn người dân dễ dàng tiếp cận, phản hồi và đồng hành" - đại diện này chia sẻ.

Ông Lê Hồng Đức, nhà sáng lập Công ty TNHH OneAds Digital, cho rằng để các fanpage phường, xã không chỉ dừng ở mức "hiện diện" mà thực sự hiệu quả và bền vững, cần thay đổi cách tiếp cận nội dung. Theo đó, nội dung cần được "đời sống hóa", tập trung vào những vấn đề thiết thực với người dân, thay vì chỉ đăng tải các thông báo hành chính khô khan. "Những thông tin như lịch tiêm vắc-xin, chương trình an sinh, cảnh báo an ninh trật tự, hướng dẫn thủ tục hành chính hay khuyến nghị trong mùa nắng nóng… nếu được thể hiện trực quan, dễ hiểu qua video, đồ họa ngắn gọn, kèm điểm nhấn rõ ràng, sẽ thu hút sự quan tâm nhiều hơn" - ông Đức dẫn chứng.

Ông Đức nhấn mạnh yếu tố cá nhân hóa theo từng địa bàn khi xây dựng nội dung trên các fanpage. "Người dân thường quan tâm đến các thông tin gắn trực tiếp với nơi sinh sống. Vì vậy, mỗi fanpage cần phản ánh đúng đặc thù địa phương, từ chính sách cụ thể đến hoạt động thực tiễn, thay vì lặp lại thông tin mang tính vĩ mô, chung chung" - ông Đức gợi ý.

Bên cạnh đó, theo ông Đức, cần tăng cường tương tác và minh bạch thông qua sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo địa phương trong hoạt động truyền thông. "Các buổi livestream giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính, đất đai hay các vấn đề dân sinh nếu được tổ chức bài bản sẽ giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, giảm thời gian đi lại và củng cố niềm tin" - ông Đức nêu ý kiến.

Chỉ có 2 cán bộ vừa làm công việc chuyên môn vừa điều hành fanpage “Công an phường An Khê - Đà Nẵng” Ảnh: HẢI ĐỊNH

Sự tham gia tích cực của lãnh đạo địa phương là yếu tố quan trọng để tạo uy tín, có được lòng tin của người dân. Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai tham gia livestream bán hàng gây quỹ khuyến họcẢnh: ĐỨC ANH

Đầu tư kỹ năng truyền thông cho cán bộ

Thực tế cho thấy nhân sự cho mảng truyền thông tại các đơn vị cơ sở rất mỏng. Phía sau những fanpage của các cơ quan nhà nước là các quản trị viên vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa kiêm nhiệm vai trò đạo diễn, biên kịch. Điển hình, chỉ có 2 cán bộ phụ trách điều hành fanpage "Công an phường An Khê - Đà Nẵng". Fanpage với 170.000 lượt theo dõi cùng nhiều bài viết có nội dung phong phú, hấp dẫn được cập nhật liên tục cho thấy khối lượng công việc của họ rất lớn. Ngoài giờ tuần tra, tiếp dân, họ phải liên tục online để tiếp nhận, phản hồi, xử lý tin nhắn, thông tin tố giác tội phạm của người dân.

Cũng như vậy, đoạn clip tuyên truyền an toàn giao thông do Công an xã A Lưới 1 (TP Huế) "gây bão" vừa qua cũng được sáng tạo bởi những nhà sáng tạo nội dung nghiệp dư nhưng nhiều tâm huyết.

Trung tá Hồ Văn Sự, Phó trưởng Công an xã A Lưới 1, cho biết toàn bộ quá trình lên ý tưởng, quay dựng clip chỉ diễn ra trong khoảng 3 ngày. Đây là công sức tập thể của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, trong đó thượng úy Phạm Đức Huỳnh, Bí thư Chi đoàn Công an xã A Lưới 1, giữ vai trò chủ công.

Từ khâu quay dựng đến diễn viên đều do cán bộ, chiến sĩ và người thân hỗ trợ, không thuê ngoài nên không phát sinh chi phí. Một số kỹ thuật được học hỏi thêm từ những người làm truyền hình cũng góp phần giúp clip đạt hiệu ứng tốt.

Do đó, theo các chuyên gia, để công tác chuyển đổi số ở cấp cơ sở lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thì cần tiếp tục đầu tư vào con người - những cán bộ trực tiếp vận hành các nền tảng số. Họ cần được đào tạo về kỹ năng truyền thông, công nghệ và cả tâm lý người dùng. Bởi trong môi trường số, nội dung hay thôi chưa đủ mà còn phải đúng thời điểm, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp để tạo sự đồng bộ. Khi thông tin được chia sẻ liên thông, hiệu quả sẽ được nhân lên nhiều lần.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo Ở góc độ quản lý, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho rằng chuyển đổi số ở cơ sở phải đi vào thực chất, tránh chạy theo hình thức hoặc phong trào ngắn hạn. "Việc ứng dụng mạng xã hội, tổ chức livestream hay đổi mới cách tuyên truyền là rất cần thiết nhưng quan trọng nhất vẫn là hiệu quả phục vụ người dân. Mọi hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo" - ông Giang nhấn mạnh. Theo ông Lâm Hải Giang, để duy trì bền vững, các địa phương cần chuẩn hóa quy trình vận hành các nền tảng số, bảo đảm tính chính xác, kịp thời của thông tin, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong môi trường số. Quan trọng hơn cả là giữ được tinh thần "vì dân". Mọi đổi mới, sáng tạo nếu không xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân thì khó có thể bền vững. Chính vì vậy, việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ cộng đồng cần được coi là nguyên tắc xuyên suốt. Đ.Anh



