CHÍNH QUYỀN SỐ CHẠM TỚI LÒNG DÂN: Khi công an cơ sở "bắt trend"

Không còn những dòng thông báo khô khan hay các văn bản hành chính cứng nhắc, nhiều fanpage của công an phường, xã đã "lột xác" với những clip ngắn, bài viết sử dụng ngôn ngữ Gen Z, hình ảnh minh họa bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các tiểu phẩm dàn dựng hài hước. Các nội dung này không chỉ thu hút hàng triệu lượt xem mà còn biến nhiều đơn vị trở thành những "Idol" (thần tượng) thực thụ trong lòng cư dân mạng.

Khi công an "nói" bằng ngôn ngữ của Gen Z

Đầu tháng 2 vừa qua, fanpage Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã tạo nên một "cơn sốt" thực sự. Đơn vị này đăng tải một clip có nội dung: "chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng…mà "bay phòng" thì… khoản high". Clip dàn dựng cảnh một nhóm thanh niên đang sử dụng ma túy trái phép trong phòng kín thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Điểm đặc biệt khiến clip này đạt hơn 1,2 triệu lượt xem, 18.000 lượt bày tỏ cảm xúc và hàng ngàn bình luận chỉ sau một ngày chính là lối diễn xuất "nhập vai" xuất thần của các cán bộ công an cùng phần âm thanh, hình ảnh được biên tập vui nhộn.

Việc sử dụng các đạo cụ tự chế như bột mì, kẹo để giả làm ma túy và tận dụng chính trụ sở đơn vị làm bối cảnh đã tạo nên sự gần gũi, giúp thông điệp "nói không với ma túy" thẩm thấu vào người xem một cách tự nhiên nhất. Thượng tá Trịnh Trường Nhơn, Trưởng Công an phường Hải Châu, cho biết sự nổi tiếng của clip là kết quả của quá trình nghiên cứu, đổi mới phương thức tuyên truyền theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhằm khắc phục tình trạng tương tác thấp trước đây.

Công an phường An Khê tăng cường đổi mới cách tuyên truyền, gần dân hơn thông qua Facebook

Không chỉ dừng lại ở mảng phòng chống tệ nạn, các vấn đề về trật tự đô thị cũng được "mềm hóa" triệt để. Tại phường An Khê, fanpage của công an phường đã trở thành trang công an cấp xã/phường có lượng theo dõi lớn nhất địa bàn với hơn 157.000 lượt. Đơn vị đã vận dụng phương ngữ Quảng Nam mộc mạc và các trend (xu hướng) đang "hot" trên TikTok để nhắc nhở người dân về ô nhiễm tiếng ồn. Ví dụ, dòng trạng thái "Với đội ngũ camera chạy bằng cơm... chỉ cần bác nào xách cái loa từ trong nhà ra ngoài hiên là Ad đã có thông tin rồi" đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, giúp Nghị định 282/2025 về xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn đi vào thực tế hết sức gần gũi, hiệu quả.

Đáng nói, hiệu quả của việc tuyên truyền từ không gian ảo đã chuyển hóa thành những hành động thực chất tại địa bàn. Nhiều cơ sở kinh doanh sân thể thao, hộ gia đình sau khi bị "điểm danh" khéo léo trên fanpage đã chủ động liên hệ để trình bày phương án khắc phục, lắp đặt hệ thống cách âm. Thậm chí, nhiều người dân khi tổ chức việc hiếu hỷ đã nhắn tin "xin phép" admin fanpage và cam kết điều chỉnh âm lượng vừa phải để không ảnh hưởng đến xóm giềng.

Cán bộ Công an phường Hải Châu đóng vai người sử dụng ma túy trong clip viral trên mạng xã hội

Phía sau những fanpage trăm ngàn follows

Đứng sau những nội dung "triệu view" và các bài viết đầy tính sáng tạo đó là những cán bộ công an trẻ - những người vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa kiêm nhiệm vai trò đạo diễn, biên kịch và quản trị viên mạng xã hội. Thiếu tá Hà Anh Vũ - cán bộ Công an phường Hải Châu, người trực tiếp lên ý tưởng cho clip "phê ma túy" gây sốt - chia sẻ áp lực lớn nhất không phải là việc quay dựng mà là làm sao để nội dung vừa đủ hấp dẫn, "bắt trend" nhưng vẫn phải đúng quy định ngành và không được phản cảm.

Trước đó, công tác tuyên truyền thường đi theo lối mòn với các bài viết dài, nặng tính học thuật nên rất ít người tiếp cận. Để thay đổi, các cán bộ như thiếu tá Hà Anh Vũ, thiếu tá Lê Thanh Quy (Công an phường An Khê) phải tự mày mò sử dụng các công cụ AI, học cách dựng video ngắn và cập nhật ngôn ngữ của giới trẻ mỗi ngày. Họ phải đối mặt với áp lực làm mới mình liên tục để không bị tụt hậu trên không gian mạng vốn thay đổi từng giờ. Chưa kể, nói như thượng tá Trịnh Trường Nhơn - Trưởng Công an phường Hải Châu, ranh giới giữa sự hài hước và sự nghiêm túc của một cơ quan nhà nước là rất mong manh. "Anh em tính toán làm sao cho phù hợp, vui vẻ nhưng không được quá lố. Mục đích cuối cùng vẫn là để người dân biết đến, nhấn theo dõi để khi có thông tin quan trọng, việc truyền tải sẽ đạt hiệu quả cao nhất" - thượng tá Nhơn nói.

Được biết, nhân sự cho mảng truyền thông tại các đơn vị cơ sở rất mỏng. Tại Công an phường An Khê, fanpage "khủng" này thực tế chỉ do 2 cán bộ phụ trách. Ngoài giờ tuần tra, tiếp dân, họ phải liên tục online để tiếp nhận, phản hồi tin nhắn và chuyển thông tin tố giác tội phạm từ người dân đến các bộ phận chức năng xử lý. Đây là một khối lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi sự tâm huyết và kỷ luật nghề nghiệp cao.

Theo thượng tá Trần Xuân Nam, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Đà Nẵng, việc lực lượng công an "nói" bằng ngôn ngữ của cư dân mạng là một phần trong cuộc vận động "3 nhất" (gần dân nhất, sát dân nhất, giúp dân nhiều nhất). Việc sử dụng hiệu quả mạng xã hội không chỉ giúp kịp thời nắm bắt tâm tư, dư luận xã hội mà còn góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên không gian mạng.

Hiện nay, hệ thống truyền thông số của Công an TP Đà Nẵng đã được phủ kín với 100% đơn vị từ thành phố đến xã, phường. Trong đó, 2 trang Facebook có tick xanh của Công an TP Đà Nẵng hiện thu hút gần 1 triệu người theo dõi. Thông qua việc tương tác trực tiếp trên các nền tảng này, lực lượng chức năng đã tiếp nhận và xử lý hàng ngàn tin báo tố giác tội phạm, các phản ánh về trật tự đô thị và ô nhiễm tiếng ồn ngay từ cơ sở.



