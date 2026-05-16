Chính quyền số chạm tới lòng dân: Phủ xanh không gian mạng

"Chào bác, cháu là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An…"; "Chào anh, em là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An…" - những lời chào giản dị ấy đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân ở xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, đại úy Nguyễn Kim Nghĩa (SN 1991), còn được nhiều người biết đến bởi cách tuyên truyền pháp luật gần gũi, mềm mỏng nhưng hiệu quả thông qua mạng xã hội.

Đưa pháp luật lên mạng bằng những clip đời thường

Thay vì những buổi tuyên truyền tập trung theo cách truyền thống, đại úy Nghĩa chọn cách dùng chính điện thoại cá nhân ghi lại các tình huống thực tế trong quá trình làm nhiệm vụ rồi đăng tải lên trang Facebook cá nhân. Những clip ngắn, chân thực, không dàn dựng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và cộng đồng mạng.

Một trong những clip thu hút nhiều sự chú ý là đoạn video dài gần 3 phút, ghi lại cảnh tổ công tác phát hiện một xe tải dừng, đỗ không đúng quy định, gây cản trở giao thông. Làm việc trực tiếp với tài xế, đại úy Nghĩa phân tích hành vi vi phạm, cảnh cáo và nhấn mạnh sẽ xử lý nếu tái phạm.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút hơn 75.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng cách tuyên truyền này dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Trước đó, Công an xã Tân An đã triển khai mô hình "Theo dấu chân em đến trường". Một trong những hoạt động của mô hình là nhấn mạnh sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường - lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh điều khiển xe máy, xe máy điện, khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Tuy nhiên, trong lúc kiểm tra vẫn còn 23 học sinh chưa chấp hành. Hoạt động tuần tra của tổ công tác cũng được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của đại úy Nguyễn Kim Nghĩa. Chính cách truyền đạt thông tin mộc mạc, gần gũi, đúng tâm lý người dân ấy đã khiến clip nhận được hơn 3.400 lượt bình luận và 2.600 lượt chia sẻ.

Một clip khác do đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội liên quan đến tình trạng ô nhiễm tiếng ồn. Nội dung clip ghi lại việc lực lượng công an xã nhắc nhở hai người đàn ông hát karaoke lớn tiếng vào đêm khuya. Đại úy Nghĩa nhẹ nhàng trao đổi: "Không ai cấm các bác hát hò, nhưng phải có điểm dừng. Giờ này khuya rồi để người dân nghỉ ngơi, con cháu học bài. Các bác hát to sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của các cháu…". Không gay gắt, không áp đặt, anh tiếp tục phân tích có lý, có tình: "Hôm nay, Công an xã Tân An chỉ nhắc nhở, rất mong các bác, các anh đồng lòng ủng hộ để địa phương luôn văn minh, lịch sự. Đây là lần đầu cũng là lần cuối, nếu tái phạm, công an xã sẽ xử lý theo quy định".

Chính sự mềm mỏng nhưng kiên quyết ấy đã tạo hiệu ứng tích cực. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt thích, bình luận bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ. Nhiều ý kiến cho rằng cách xử lý của lực lượng công an vừa nhân văn vừa hiệu quả, giúp người dân tâm phục, khẩu phục.

Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An, sử dụng chính trang Facebook cá nhân để chia sẻ các clip, hình ảnh, tình huống thực tế trong quá trình thực thi nhiệm vụẢnh: Trang Facebook nhân vật

Xây dựng "niềm tin số"

Công an tỉnh Tây Ninh vừa ra mắt kênh liên lạc "Niềm tin số Tây Ninh" trên nền tảng Zalo nhằm kết nối, định hướng các cá nhân có sức ảnh hưởng (KOL) và quản trị viên các hội nhóm cùng xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn.

Kênh liên lạc "Niềm tin số Tây Ninh" được thiết lập như một diễn đàn hai chiều nhằm phổ biến pháp luật về an ninh mạng và quản lý thông tin. Không chỉ dừng lại ở việc cập nhật quy định, kênh còn hỗ trợ các KOL và quản trị viên (admin) kỹ năng sáng tạo nội dung đúng quy định, đồng thời bảo vệ tài khoản cá nhân trước các nguy cơ tấn công mạng.

Đến nay, kênh đã thu hút khoảng 100 thành viên là những người điều hành các hội, nhóm lớn. Anh Phước Tài, quản trị viên một nhóm cộng đồng tại địa phương, chia sẻ: "Từ khi tham gia kênh, anh em quản trị viên cập nhật được rất nhiều kiến thức pháp luật. Chúng tôi xác định rõ thông tin nào nên và không nên đăng tải, giúp quản lý hội nhóm trách nhiệm hơn".

Qua ghi nhận, quản trị viên các nhóm như: Dân Tân Tập, Cộng đồng Hậu Nghĩa, Châu Thành, Bến Lức… đều khẳng định sẵn sàng đồng hành với cơ quan chức năng để lan tỏa thông tin tích cực, phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh các KOL và admin hiện nay là những chủ thể định hướng nhận thức xã hội mạnh mẽ. Do đó, vai trò của họ không chỉ là truyền thông đơn thuần mà gắn liền với trách nhiệm xã hội, không tiếp tay cho tin giả, nội dung độc hại.

Song song với việc kết nối các KOL, công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc cũng được đẩy mạnh. Theo Công an tỉnh Tây Ninh, "Lực lượng 47" đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc kịp thời định hướng dư luận trước các thông tin xấu, độc.

Chỉ tính riêng trong quý I/2026, lực lượng này đã quản lý 8 trang Fanpage, 8 nhóm và 1 kênh Zalo OA. Tổng cộng đã có hơn 493.500 tin bài được đăng tải; lan tỏa trên 322.900 lượt chia sẻ và nhận được gần 600.000 lượt bình luận. Đặc biệt, đã có 23 bài viết chuyên sâu phản bác trực diện các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội.

Gần gũi hình ảnh người chiến sĩ công an Ông Nguyễn Viết Đức - Chủ tịch UBND xã Tân An, tỉnh Nghệ An - nhận định việc cán bộ công an chủ động tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Cách làm này đã tạo được sự lan tỏa và đồng thuận lớn trong nhân dân. "Từ những clip giản dị, đời thường nhưng đầy trách nhiệm, cách làm của đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An, cho thấy sự đổi mới tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở. Không cần những hình thức cầu kỳ, chính sự chân thành, gần gũi và cách nói "có lý, có tình" đã giúp pháp luật đi vào lòng dân một cách tự nhiên, dễ nhớ, dễ thực hiện. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ công an cơ sở cũng trở nên gần gũi hơn trong mắt nhân dân" - ông Đức nhận xét.



