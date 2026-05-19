CHÍNH QUYỀN SỐ CHẠM VÀO LÒNG DÂN (*): Cán bộ hóa "chiến thần livestream"

Khi livestream bán sản phẩm, các cán bộ nhà nước không chỉ giúp người dân bán được hàng mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng: sự đồng hành không còn là khẩu hiệu

Nếu trước đây, hình ảnh cán bộ gắn với bàn giấy và hội trường, thì nay họ xuất hiện trong một "sân khấu" hoàn toàn khác: Các phiên livestream bán nông sản.

Mở rộng đầu ra

Tại Gia Lai, việc lãnh đạo địa phương trực tiếp tham gia bán hàng online đang dần trở nên quen thuộc. Trong các phiên megalive, họ không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn trò chuyện, tương tác với người mua một cách tự nhiên, linh hoạt như những người bán hàng chuyên nghiệp.

Hiệu quả mang lại không hề nhỏ. Chỉ riêng hai phiên megalive do Sở Công Thương Gia Lai phối hợp tổ chức vào tháng 5-2025 đã ghi nhận 12.700 đơn hàng, tổng trị giá đạt 1,8 tỉ đồng. Những con số này không chỉ cho thấy sức mua mà còn mở ra một hướng đi mới trong việc mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tham gia một phiên livestream bán nông sản địa phương vào tháng 5-2025. Ảnh: ĐỨC ANH

Theo ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai, đưa sản phẩm địa phương lên môi trường số là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, để tạo sức lan tỏa bền vững, hoạt động này đang được tổ chức thường xuyên, gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của nông dân và hợp tác xã, thay vì chỉ dừng lại ở các hội chợ hay chương trình xúc tiến ngắn hạn.

Bán sản phẩm, quảng bá hình ảnh địa phương

Cũng như vậy, ở Đắk Lắk, thực hiện chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thời gian qua, nhiều cán bộ, lãnh đạo xã đã "đăng đàn" cùng nông dân bán các sản phẩm OCOP và quảng bá hình ảnh địa phương.

Tại xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã, đã cùng nông dân và các TikToker tham gia giới thiệu, chào bán nhiều sản vật của địa phương. Phiên livestream thu hút hơn 132.000 lượt xem, ghi nhận 210 đơn hàng bán lẻ. Đặc biệt, ngay trong chương trình, một doanh nghiệp đã chốt đơn xuất khẩu mắc ca sang thị trường Hồng Kông (Trung Quốc), mở ra tín hiệu tích cực cho việc tiêu thụ nông sản qua nền tảng số.

Tại buổi phát trực tiếp, lãnh đạo UBND xã Krông Búk đã chia sẻ về lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp phát triển các loại cây trồng giá trị cao. Hiện địa phương có 6 sản phẩm OCOP, 18 mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc. Sản phẩm "Sầu riêng Krông Búk" cũng đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu vào năm 2024.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc (thứ 2 từ trái qua), cùng nông dân livestream bán sầu riêng. Ảnh: CAO NGUYÊN

Từ hiệu ứng tích cực này, xã Krông Búk sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình bán hàng trực tuyến. Theo kế hoạch, địa phương triển khai dự án "Cây sầu riêng nhà tôi", hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản.

Trước đó, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk), cũng đã cùng nông dân livestream bán sầu riêng nhằm quảng bá nông sản địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Theo bà Trinh, chính quyền muốn đồng hành với nông dân từ sản xuất đến tiêu thụ, đưa đặc sản lên không gian số. Sau 2 phiên livestream, khoảng 60 tấn sầu riêng đã được đặt mua, nhận nhiều phản hồi tích cực. Chương trình cũng lan tỏa ý nghĩa cộng đồng khi có nhà hảo tâm tặng bò cho hộ dân khó khăn, hỗ trợ kinh phí xây dựng sân chơi và doanh nghiệp đóng góp 3,8 tỉ đồng để phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững.

Giảm phụ thuộc vào thương lái

Để bắt kịp xu hướng mua bán online, các nhà vườn làm hoa, kiểng thuộc Tổ hợp tác Hoa kiểng Khánh Nhơn (ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp) cũng tổ chức livestream bán hàng trên các nền tảng số.

Trước đây, việc bán hoa kiểng theo kiểu truyền thống phụ thuộc vào thương lái và chỉ tiêu thụ mạnh vào dịp Tết. Giờ đây, việc bán cây cảnh trực tuyến đã mang lại một làn gió mới cho Tổ hợp tác Hoa kiểng Khánh Nhơn. Cứ 2 ngày/lần, các thành viên lại tổ chức phiên livestream để bán hàng trên nền tảng mạng xã hội. Mỗi phiên livestream thu hút hàng trăm khách hàng gần xa. Bình quân, mỗi phiên giao dịch bán ra khoảng 10 sản phẩm các loại với giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài chục triệu đồng/sản phẩm.

Ông Lê Văn Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Khánh Trung, cho biết hình thức mua bán hoa, kiểng online góp phần mở rộng kênh tiêu thụ, tạo đầu ra tương đối ổn định cho sản phẩm, giảm phụ thuộc vào thương lái.

Không chỉ dừng ở mục tiêu kinh tế, livestream còn trở thành công cụ hiệu quả cho các hoạt động xã hội. Tại xã Ia Hiao (Gia Lai), một chương trình bán nông sản gây quỹ khuyến học đã thu hút sự tham gia rộng rãi của cộng đồng. Trong phiên livestream mới đây, lãnh đạo địa phương trực tiếp đứng ra giới thiệu sản phẩm, kêu gọi ủng hộ. Chỉ sau 2 ngày phát động, 326 tập thể và cá nhân đã chung tay đóng góp, tạo nên nguồn quỹ hơn 84 triệu đồng để hỗ trợ khoảng 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Điều đặc biệt là toàn bộ nông sản bán ra - từ trứng, gạo đến khoai lang, bí đỏ - đều do người dân tự nguyện đóng góp. A.Tú

Trải nghiệm "Cây xoài nhà tôi" Ra đời từ năm 2017 tại HTX Xoài Mỹ Xương (xã Mỹ Thọ), mô hình "Cây xoài nhà tôi" đã duy trì sức sống bền bỉ suốt gần một thập kỷ. Đây được xem là mô hình tiêu biểu không chỉ của tỉnh Đồng Tháp mà còn của cả nước trong việc thay đổi tư duy từ "bán trái" sang "bán trải nghiệm". Mô hình này cho phép những du khách ghé thăm trả phí để sở hữu một cây xoài trong vườn với giá khoảng 7 triệu đồng trong vòng một năm. Ông Nguyễn Văn Mách, thành viên của HTX Xoài Mỹ Xương, chia sẻ: "Ngày trước, nông dân chúng tôi chỉ biết bán xoài cho thương lái, giá cả bấp bênh. Nhờ có mô hình này, chúng tôi có thể đưa xoài đến tận tay cho khách hàng với giá cả hợp lý và chất lượng tốt nhất". Theo ông Mách, khách hàng được bảo đảm nhận tối thiểu 70-100 kg xoài/năm, phụ thuộc vào từng mùa. Khách còn có thể theo dõi cây xoài của mình từ xa thông qua những hình ảnh và thông tin được cập nhật hằng tuần trên website. Mỗi năm sẽ có 3 đợt xoài ra trái. Khi đến kỳ thu hoạch, khách có thể đến vườn để tự tay hái mang về hoặc chủ vườn sẽ gửi xoài đến tận nhà. M.Tâm

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 13-5