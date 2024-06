Chính sách tiền tệ ưu tiên cho tăng trưởng

Tạm thu giữ trên 1.000 sổ đỏ trong vụ Hậu "pháo"

Chiều cùng ngày, tại cuộc họp báo Chính phủ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (Hậu "pháo") làm Chủ tịch HĐQT, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tạm thu giữ lượng lớn tài sản, tang vật. Cụ thể, cơ quan điều tra tạm thu giữ trên 300 tỉ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và trên 1.000 sổ đỏ các loại. Cơ quan CSĐT đang làm rõ các hành vi vi phạm của các bị can và mở rộng điều tra.