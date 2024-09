Chỉnh sửa số tiền ủng hộ đồng bào bão lũ để "nổ" trên mạng xã hội, coi chừng phạm luật

Mấy ngày qua, cộng đồng mạng lên án một số người có hành vi khoe tiền ủng hộ từ thiện ảo, chuyển 1 mà chỉnh sửa ảnh thành 10. Hành vi này có bị xử lý không? Xử lý thế nào?



Về vấn đề này, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ) trả lời như sau:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa công khai các trang sao kê qua số tài khoản Vietcombank 0011.00.1932418 từ ngày 1-9 đến ngày 10-9 để minh bạch các khoản ủng hộ từ thiện của người dân. Tuy nhiên, một số người đã có hành vi "làm màu", "phông bạt" khi chỉnh sửa lại số tiền lên gấp 100, 1.000 lần khoản đã đóng góp.

Đáng chú ý, có người còn đại diện cả tập thể quyên góp nhưng làm giả biên nhận chuyển tiền nhằm ăn chặn tiền từ thiện.

Theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Sao kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam hơn 12.000 trang

Hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng, theo điểm c, khoản 1, Điều 15, Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Nghiêm trọng hơn là truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" - trong trường hợp hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện có đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo Điều 174 hoặc điều 175 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước thông tin nhiều người photoshop, chỉnh sửa số tiền ủng hộ người dân vùng bão lũ để "nổ", "khoe mẽ" trên mạng xã hội, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn cho rằng việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai các trang sao kê là điều cần thiết.

Bên cạnh những lời hối lỗi, thừa nhận do nông nổi thì vẫn còn một số cá nhân ngụy biện, cho rằng chuyển nhầm, bị bôi nhọ. Những trường hợp này nếu cần thiết thì đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ trắng đen, thật giả.