Ngày 19-8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định bổ sung kinh phí cho Bộ Công an để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (đợt 2).

Bộ Tài chính, Bộ Công an chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Cụ thể, bổ sung 150 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Công an để thực hiện: Chi trả phụ cấp chống dịch cho các lực lượng thuộc khối trại giam, trại tạm giam (Bộ Công an) tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 số tiền 24,6 tỉ đồng; kinh phí bảo đảm khám chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng, chống dịch, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu, hóa chất; chi phí cho khu cách ly, điều trị và phòng, chống dịch trong các trại giam, trại tạm giam (Bộ Công an) số tiền 125,4 tỉ đồng.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế rà soát nhu cầu mua sắm, thực hiện quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hóa chất tại các bệnh viện, khu cách ly, điều trị, cơ sở giam giữ…, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định (ngày 13-7-2021) bổ sung kinh phí cho Bộ Công an để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, bổ sung hơn 389,7 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Công an để thực hiện: Chi trả phụ cấp chống dịch cho các lực lượng công an tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 số tiền hơn 388 tỉ đồng (gồm: Phụ cấp chống dịch hơn 339,5 tỉ đồng, hỗ trợ tiền ăn 48,6 tỉ đồng); kinh phí triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong lực lượng công an nhân dân số tiền 1,5 tỉ đồng.