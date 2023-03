Ngày 7-3, đoàn công tác của Báo Người Lao Động đã cùng với ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" tiếp tục đến vùng biên của thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An để trao 15.000 lá cờ Tổ quốc. Trong đó, 10.000 lá cờ được trao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An; 5.000 lá cờ trao cho Tỉnh đoàn Long An.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết thực hiện chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", theo văn bản phối hợp giữa UBND tỉnh Long An và Báo Người Lao Động, hôm nay, Báo Người Lao Động tiếp tục phối hợp cùng với UBND tỉnh Long An tổ chức lễ trao 10.000 lá cờ Tổ quốc thuộc hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" (trong đó có 6.000 lá cờ Tổ quốc là do đơn vị đồng hành Công ty CP Đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận hỗ trợ) và 5.000 lá cờ Tổ quốc trong hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" do đơn vị đồng hành là Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành hỗ trợ.



Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu tại buổi lễ

Ông Bùi Thanh Liêm trao cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tỉnh Long An và lãnh đạo Tỉnh đoàn Long An

"Tính đến nay, 2 hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" và "Đường cờ Tổ quốc" đã trao tặng tỉnh Long An tổng cộng 43.500 lá cờ Tổ quốc. Như vậy, Long An là một trong những tỉnh được nhận số cờ từ chương trình "Tự hào Cờ Tổ quốc" nhiều nhất cả nước" – ông Bùi Thanh Liêm cho biết.



Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, phát biểu chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn tỉnh Long An

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, khẳng định chương trình trao cờ Tổ quốc là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tuyên truyền về truyền thống yêu nước; giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên cương Tổ quốc.

"Tôi đề nghị Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả công trình "Đường cờ Tổ quốc" nhằm góp phần tạo bộ mặt trang trọng, đem lại vẻ mỹ quan trên các tuyến đường vào các di tích lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước, khích lệ tinh thần đoàn kết xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp trong đoàn viên, thanh niên, thanh thiếu nhi và người dân" - ông Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao học bổng cho học sinh

Ông Bùi Thanh Liêm trao học bổng cho học sinh nghèo

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân trao học bổng cho học sinh nghèo

Các em học sinh nhận học bổng chụp ảnh cùng các đại biểu

Dịp này, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do ông Trương Hòa Bình – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" – sáng lập, Báo Người Lao Động tiếp nhận và quản lý tiếp tục trao 300 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 6 huyện, thị trên địa bàn tỉnh Long An, gồm: thị xã Kiến Tường và các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa và nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao bằng khen cho Báo Người Lao Động, Báo Công an Nhân dân và các đơn vị tài trợ

Ngoài ra, Báo Người Lao Động đã phối hợp với đơn vị đồng hành trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 800.000 đồng) cho 100 hộ nghèo trên địa bàn thị xã Kiến Tường.