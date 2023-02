Chiều 2-2, TP HCM tổ chức Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố, nghe báo cáo công tác chuẩn bị giao quân năm 2023 (Phiên họp thứ II). Chủ trì cuộc họp có Chủ tịch UBND TP HCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP HCM Phan Văn Mãi



Theo báo cáo, năm nay có 3.991 công dân của TP HCM được trao lệnh gọi công dân nhập ngũ. Trong đó, chính thức là 3.800 công dân; 3 công dân nữ; dự phòng là 188 công dân.

Có 84 công dân là đảng viên nhận lệnh gọi nhập ngũ (68 đảng viên chính thức), 1.729 công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Số công dân đạt sức khỏe loại 1 và 2 là 3.129 người.



Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Toàn thành phố đã tổ chức chăm lo cho công dân nhập ngũ như làm sổ tiết kiệm, hỗ trợ khó khăn với tổng kinh phí gần 23 tỉ đồng, trung bình 6 triệu đồng/người.



Riêng khối công an đã giao đủ 939 chỉ tiêu và có 34 trường hợp dự phòng. Trong đó sức khỏe loại 1 là 154 công dân, loại 2 là 641 công dân, loại 3 là 144 công dân.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đề nghị các đơn vị liên quan bàn về phương án giải quyết đối với các trường hợp tham gia nghĩa vụ nhưng có tật khúc xạ về mắt, đến nay vẫn chưa được hỗ trợ kinh phí để điều trị theo chủ trương của thành phố.

Trước đó, đại diện Công an TP HCM báo cáo có 187 công dân mắt cận đăng kí thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Mặc dù từ năm 2022, TP HCM đã có chủ trương hỗ trợ kinh phí điều trị mắt cho các trường hợp này nhưng đến nay vẫn chưa có trường hợp nào được hỗ trợ. Đại diện Công an TP HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP HCM sớm có ý kiến chỉ đạo ngay sau khi kết thúc đợt tuyển quân năm 2023 để chủ trương này có thể sớm thực hiện trong mùa tuyển quân năm 2024.

Cũng theo kết quả sơ tuyển nghĩa vụ, toàn TP HCM có khoảng 300 trường hợp cần mổ mắt, ước tính chi phí 9-10 tỉ đồng. Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh câu chuyện sức khỏe về mắt đã tồn tại từ đợt tuyển quân năm 2022, năm nay vẫn tiếp tục là không ổn.



Quang cảnh cuộc họp

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, các đơn vị cần tìm ra vướng mắc trong việc hỗ trợ kinh phí điều trị mắt cho công dân nhập ngũ. Ông Mãi cho rằng cần kiểm điểm, xem xét trách nhiệm thuộc về ai. Ông Mãi mong muốn vấn đề này sẽ không còn là câu chuyện khó, phải xem xét nhiều trong đợt tuyển quân năm tới.

Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị các đơn vị chủ động kinh phí mổ mắt, còn lại ngân sách sẽ bổ sung. "Sau cuộc họp hôm nay, chúng ta cần thống nhất nếu có thể chi để lập tức hỗ trợ, thanh niên sẽ hăng hái lên đường. Gom cả thành phố thấy 9,10 tỉ đồng lớn nhưng chi phí cho mỗi trường hợp lại không bao nhiêu" - ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.



Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị các đoàn thể, mặt trận tổ quốc vào cuộc, gặp gỡ các công dân sắp lên đường nhập ngũ để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, tránh trường hợp chưa sẵn sàng. Theo Chủ tịch UBND TP HCM, công tác gặp gỡ, vận động rất quan trọng để công dân an tâm nhập ngũ, nhất là có được sự chủ động, ý thức trách nhiệm, đồng thời đảm bảo sự hỗ trợ kịp thời, tránh có trường hợp có hoàn cảnh riêng nhưng không được xem xét.