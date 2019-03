Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Xây dựng TP HCM thành khu vực phòng thủ vững chắc!

01/03/2019 13:49

Sáng 1-3, Bộ Tư lệnh TP HCM tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP HCM Nguyễn Thiện Nhân.



Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, sự giúp đỡ của các cơ quan quân khu và sự quan tâm đầu tư của Thành ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ TP HCM, sự giúp đỡ của nhân dân các địa phương.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, bằng ý chí quyết tâm cao, với tinh thần chủ động, đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) TP, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh TP đã đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nghe giới thiệu trang thiết bị cho chiến đấu

Cụ thể, chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng lên. Tiếp tục phối hợp hoạt động tốt với công an và các cơ quan, lực lượng chức năng khác góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của TP, để tập trung phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo ngày càng tốt hơn cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn TP...

Bí thư Thành ủy TP đề nghị cán bộ, chiến sĩ LLVT TP phải đoàn kết, nỗ lực thi đua tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân của TP vững chắc, đập tan mọi âm mưu, hành động chống phá của lực lượng thù địch, góp phần quan trọng vào ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của TP. Tất cả cán bộ, chiến sĩ LLVT TP phải quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 7, xây dựng kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc cho từng đối tượng.

Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

Quan tâm công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, đảm bảo huấn luyện theo đúng phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", sát thực với tình hình địa phương và an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của LLVT TP trong mọi tình huống. "Tăng cường hơn nữa việc xây dựng TP HCM thành khu vực phòng thủ vững chắc, đồng thời tích cực tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo xây dựng LLVT TP vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Quân sự TP trong sạch vững mạnh…" - Bí thư Thành ủy Tp Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo.

Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy - Bộ Tư Lệnh TP đã phát động đợt thi đua, quán triệt và phổ biến một số nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu chủ yếu năm 2019. Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1-3 và kết thúc vào ngày 15-12-2019.



BẢO NGỌC