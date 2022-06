Chiều 15-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng chống sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế TP HCM cho biết tính đến ngày 9-6-2022, số ca mắc SXH tại thành phố tích lũy là 13.520 ca, tăng 87,6% với cùng kỳ năm 2021.

Theo Sở Y tế TP, đây là dịch bệnh lưu hành nhưng trong năm 2022, dịch bệnh có xu hướng tăng cao rõ rệt.

Các quận, huyện như 12, Bình Chánh, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Tân Phú có số ca mắc và số ca mắc/100.000 dân cao nhất. Đặc biệt huyện Cần Giờ và quận 1 là 2 quận, huyện có số ca tuyệt đối thấp nhưng tính trên 100.000 dân thì rất cao, thuộc hàng các quận, huyện có số ca cao của TP.

Tính đến ngày 15-6, TP HCM có 9 ca tử vong do SXH, tăng 7 ca so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 6 ca so với trung bình giai đoạn 2015-2020. Ngành y tế thành phố đã triển khai các hoạt động phòng chống dịch SXH về dự phòng cũng như điều trị.

Phát biểu tại cuộc họp, TS.BS Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế công cộng TP HCM, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế TP, nhận định bệnh SXH sẽ tăng nhanh trong thời gian tới vì hiện nay mới bắt đầu chưa phải đỉnh điểm của mùa dịch. Thường đỉnh điểm mùa dịch xảy ra khoảng tháng 9-10.

Do đó, cần phải chuẩn bị, dự phòng mạnh các biện pháp kiềm lại đà tăng các ca bệnh. Nếu hoạt động dự phòng không hiệu quả, sẽ đe dọa quá tải cho hệ thống điều trị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao các hoạt động phòng chống dịch của ngành y tế thành phố, Viện Pasteur TPHCM, Hội Y tế công cộng TP và các đơn vị liên quan đã tích cực, chủ động trong tham mưu và triển khai các biện pháp phòng, ngăn chặn và điều trị bệnh SXH.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại cuộc họp

"Với tình hình hiện nay, nếu hoạt động phòng chống dịch của chúng ta không tăng cường hơn, với cấp độ cao hơn thì nguy cơ sẽ phải đối diện với vấn đề rất phức tạp, xấu trong thời gian tới" – Bí thư Thành ủy TP HCM lưu ý.

Ông yêu cầu toàn hệ thống chính trị của TP HCM phải nhận thức ý thức về mức độ nguy cơ SXH năm nay diễn biến nhanh, xấu, phức tạp như thế nào để có trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết thành phố sẽ phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng toàn thành phố vào ngày chủ nhật. Trong đó các tổ chức, các hội đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường hoạt động của mình, xem đây là trách nhiệm chính trị quan trọng, thường xuyên.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng đề nghị ngành y tế vừa tham mưu, vừa tập huấn lực lượng y tế từ y tế cơ sở, y tế cộng đồng, đến các bệnh viện, trạm y tế nhất là ở tuyến cuối.

Ngành y tế hướng dẫn người dân khi mắc bệnh cần bình tĩnh kiểm tra, biết cách nhận biết dấu hiệu của bệnh, uống thuốc theo hướng dẫn và chuyển viện kịp thời khi uống thuốc không có dấu hiệu giảm bệnh.

"Hết sức chú ý tránh trường hợp người dân hốt hoảng khi bị sốt nhưng cũng tránh trường hợp để nặng quá mới chuyển đi; cố gắng tối đa phát hiện sớm, chuyển viện kịp thời, điều trị hiệu quả, tránh tử vong do thiếu hiểu biết hoặc xử lý không đúng cách" – Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ đạo.

Ông cũng yêu cầu phải đảm bảo thuốc dự phòng, trang thiết bị để kịp thời điều trị cho người dân khi cần thiết; tuyệt đối không để bệnh nhân tử vong do thiếu thuốc, thiếu dung dịch cần thiết phục vụ công tác điều trị.

"Việc phòng chống bệnh SXH, dù chúng ta có kinh nghiệm nhiều năm nhưng không được chủ quan. Phải chủ động trước, ngăn chặn từ xa trước khi tình hình dịch bệnh diễn biến xấu, hạn chế mức thấp nhất số ca bệnh ở giai đoạn cao điểm" - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.