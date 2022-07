Đại sứ Indonesia cũng trao tặng lại Bí thư Thành ủy TP HCM một món quà ý nghĩa khác là kỷ niệm chương có in câu nói nổi tiếng của Bác Hồ: "Không có gì quý hơn độc lập - tự do", in bằng song ngữ Việt - Anh