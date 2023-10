Ngày 9-10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.



Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2023 của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (đứng) làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng

Theo đó, có 10 điểm nổi bật, như: sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định; môi trường kinh doanh được cải thiện; thương mại dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá; thu ngân sách đạt khá so dự toán; giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ; các lĩnh văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được triển khai tích cực; trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện hoàn thành 2 nhiệm vụ quan trọng Chính phủ giao; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng.

Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Tỉnh ủy đã lãnh đạo - chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ, các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm đã và đang được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điển hình là Dự án Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Dự án Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây; đường Vành đai I, Vành đai II...

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm giai đoạn 2021 - 2023 đạt 5,76%/năm. Kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 1 tỉ USD từ năm 2021, sớm đạt chỉ tiêu nghị quyết đến cuối nhiệm kỳ. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được đẩy mạnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay có thêm 1.305 doanh nghiệp thành lập, tăng 21% so với cùng kỳ.

Trong số 23 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, đã có 20 chỉ tiêu đạt khá, dự báo đến cuối nhiệm kỳ khả năng sẽ đạt và vượt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng kiến nghị Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư Dự án Cảng Trần Đề; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng; có cơ chế đặc biệt khai thác cát biển; cho chủ trương triển khai trước việc lập đề án thành lập khu kinh tế ven biển Trần Đề.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng tốt hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, dồn sức thực hiện các chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo an sinh xã hội.

"Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đều đạt và vượt. Chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các cơ chế, chính sách đã ban hành, hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách phát triển cho từng thời kỳ, với tinh thần phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Khai thác lợi thế hành lang kinh tế ven sông Hậu kết nối khu vực kinh tế biển. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển sản xuất nông nghiệp truyền thống sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các công trình kết cấu hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội..." - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: Báo Sóc Trăng

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng - hứa sẽ lãnh đạo Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng tận dụng mọi thời cơ, vượt qua thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.