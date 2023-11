Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Lực lượng Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam tại Phái bộ UNISFA đã phối hợp cùng Đơn vị bảo đảm Sở Chỉ huy Phái bộ của Nepal tổ chức thăm khám, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho giáo viên tại khu vực trung tâm Abyei.



Quang cảnh buổi thăm khám. Video: Đội công binh

Hoạt động này nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, giúp đỡ lẫn nhau giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và cộng đồng địa phương khu vực Abyei.

Để tổ chức thành công buổi thăm khám, Lực lượng GGHB Việt Nam tại Phái bộ UNISFA đã phối hợp với Đơn vị Nepal khảo sát khu vực khám chữa bệnh, khu vực nước uống, khu vực vệ sinh để bảo đảm điều kiện tốt nhất về mọi mặt cho sự kiện. Đặc biệt, đối với hệ thống phòng cũ lâu không sử dụng, không có hệ thống điện, quạt làm mát, rèm chắn, Ban chỉ huy Đội Công binh Việt Nam đã triển khai lắp đặt 2 máy phát điện 10 kw và đường dây điện bảo đảm cho các phòng khám để lắp đặt các thiết bị y tế chuyên dụng: Máy đo huyết áp, máy siêu âm... và hệ thống quạt làm mát bảo đảm cho các phòng khám trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại khu vực Abyei lên đến 40C với gần 200 bệnh nhân.

Thăm khám cho giáo viên. Video: Đội công binh

Phía Việt Nam đã cử Bệnh viện dã chiến cấp 1 (10 người, gồm 2 bác sĩ, 6 điều dưỡng, 1 dược sĩ, 1 lái xe); Phía đơn vị Nepal 1 bác sĩ, 4 nhân viên y tế. Ngoài ra, 1 bác sĩ của Tiểu đoàn bộ binh Pakistan cũng tình nguyện tham gia hỗ trợ sau khi biết tin về chương trình của Việt Nam và Nepal.

Lực lượng GGHB Việt Nam tại Phái bộ UNISFA cũng đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính quyền địa phương gồm Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và các cơ quan chức năng của Phái bộ, tổ chức in ấn poster tuyên truyền dán tại các khu vực của nhà trường, do vậy, hoạt động thu hút được các cơ quan Phái bộ và chính quyền địa phương tham dự.

Do tình hình an ninh khu vực Abyei có nhiều biến động, đặc biệt là xung đột giữa các bộ tộc (xung đột xảy ra từ khu vực Phân khu Nam, lan dần ra khu vực trung tâm Abyei, rất gần khu vực tổ chức thăm khám bệnh), để sự kiện được diễn ra theo kế hoạch, Đội Công binh Việt Nam và Đơn vị Nepal đã cử lực lượng bảo vệ, xe thiết giáp làm nhiệm vụ canh gác, bảo đảm an toàn bên ngoài khu vực khám bệnh.

Ngoài khám chữa bệnh cho gần 200 giáo viên địa phương (hơn 100 giáo viên nam và gần 90 giáo viên nữ), các bác sĩ của Việt Nam, Nepal, Pakistan còn hỗ trợ khám bổ sung cho gần 50 học sinh của nhà trường và một số người thân của giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đa số giáo viên bị bệnh về đường tiêu hóa và đường hô hấp. Trong đó có những ca đặc biệt như bị xơ gan, hen phế quản. Các bệnh nhân đã được chuyển sang phòng cấp cứu, được xử lý cấp cứu, ổn định và kê đơn thuốc về điều trị ngoại trú tại nhà. Một trường hợp giáo viên sau khi được xét nghiệm, chẩn đoán dương tính sốt rét đã được các bác sĩ đưa vào khu vực cấp cứu, truyền dịch hạ sốt, sau 2 giờ, bệnh nhân dần ổn định sức khỏe và được cấp phát thuốc điều trị tại nhà.

Truyền dịch cho bệnh nhân

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã tham quan và trực tiếp được các bác sĩ của Việt Nam khám, siêu âm, kiểm tra sức khỏe. Sau kiểm tra, Bộ trưởng bộ Giáo dục rất vui và hy vọng chương trình này sẽ được nhân rộng để nâng cao chất lượng sức khỏe cho đội ngũ giáo viên tại khu vực Abyei.

Sau khi thăm khám, các giáo viên đã được cấp phát thuốc theo bệnh lý và được nhận sổ, bút lưu niệm từ Đội Công binh Việt Nam.

Thiếu tá Trương Văn Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 1 thuộc Đội Công binh Việt Nam, cho biết: "Chương trình này rất đặc biệt, ý nghĩa với quân nhân đang tham gia lực lượng GGHB Liên Hiệp Quốc tại Phái bộ UNISFA. Chúng tôi rất mong muốn được đóng góp một phần nhỏ sức lực của mình để lan tỏa hình ảnh của đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Hy vọng, trong tương lai, chúng tôi có thể tổ chức được nhiều chương trình thăm, khám bệnh cho người dân tại Abyei. Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi xin chúc toàn thể các thầy cô giáo tại Việt Nam cũng như tại Abyei có nhiều sức khỏe để góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng hơn".

Một số hình ảnh:

Phát biểu khai mạc hoạt động

Phân đội bảo vệ bố trí lực lượng canh gác

Phòng khám

Tiếp nước cho các thầy cô ngồi chờ khám bệnh.

Truyền dịch cho bệnh nhân

Khám cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Siêu âm cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục