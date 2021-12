Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã tổ chức hội đàm vào ngày 22-12.



Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng

Cuộc hội đàm trên tinh thần "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".



Tại hội đàm, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao hai nước; thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo hai Bộ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, hình sự...; kịp thời trao đổi thông tin, điều tra, xác minh và truy bắt các đối tượng phạm tội từ nước này trốn sang nước kia. Công an các địa phương có chung biên giới duy trì giao ban định kỳ, trao đổi thông tin kịp thời, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.



Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Samdech Krolahom Sar Kheng ký và trao Kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa hai Bộ.

Hai Bộ thống nhất phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là Công an các địa phương giáp biên hai nước cần tăng cường trao đổi thường xuyên, kịp thời các thông tin liên quan đến dịch Covid-19; tiếp tục tăng cường hợp tác và bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới để phục vụ triển khai các nội dung hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia và thúc đẩy giải quyết các khu vực còn tồn đọng chưa phân giới, cắm mốc.

Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Bộ Nội vụ Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn và thành công cho cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường trong năm 2022 và các sự kiện trong khuôn khổ hợp tác ASEAN.



Bộ Công an viện trợ xe Vinfast tặng Bộ Nội vụ Campuchia

Xe Vinfast viện trợ được tặng Bộ Nội vụ Campuchia

Năm 2022 cũng là năm kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hai Bộ tiếp tục tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội, đặc biệt là các sự kiện chính trị quan trọng tại mỗi nước; các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai Bên tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn thế giới, khu vực, nhất là trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm.



Trước đó, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Samdech Krolahom Sar Kheng đã ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa hai Bộ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia Tea Banh

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia - Samdech Picheysena Tea Banh.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam và kết quả hội đàm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện giữa nhân dân và Quân đội hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh bày tỏ vui mừng được chào đón, làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, chúc mừng Quân đội nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập.

Bộ trưởng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh

Đánh giá về quan hệ quốc phòng giữa hai nước, hai Bộ trưởng khẳng định mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng trên cơ sở Kế hoạch hợp tác năm 2021 giữa hai Bộ Quốc phòng, hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả và tạo nhiều dấu ấn trong một năm mà hai bên cùng diễn ra nhiều sự kiện lớn.

Hợp tác giữa các Quân khu giáp biên, Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển của Việt Nam với các đối tác tương ứng của Campuchia được triển khai hiệu quả.

Hai bên cũng tiếp tục thúc đẩy hợp tác đào tạo, tập huấn cán bộ; hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 44 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" của Thủ tướng Hun Sen vào tháng 6-2021, tạo dư luận và để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân hai nước.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong quan hệ hai nước, với các sự kiện lớn như: kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24-6-1967 - 24-6-2022), là "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; đồng thời cũng là năm kỷ niệm 45 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" của Thủ tướng Hun Sen (20-6-1977 – 20-6-2022). Hai Bộ trưởng thống nhất hai bên cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện đối ngoại quan trọng trong năm 2022.

Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia Samdech Picheysena Tea Banh đã ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2022 với dự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen.