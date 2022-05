Sáng 20-5, tại thị xã Cửa Lò, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng: "50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng: Thắng lợi và bài học kinh nghiệm".

Đoàn chủ tịch dự và chủ trì hội thảo có: Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tiến sĩ Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự.

Cùng dự về phía Lào có các vị: Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; Nobiha Tongpao, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Xiêng Khoảng và các đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng; các sở, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Các đại biểu chủ trì hội thảo - Ảnh: Q. Bình

Theo Ban Tổ chức, hội thảo đã nhận được hơn 80 tham luận của các lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương...

Các tham luận đã tập trung luận giải nhiều nội dung với nguồn tư liệu phong phú, tiếp cận đa chiều, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, khẳng định thành công xuất sắc trong lãnh đạo, điều hành chiến tranh cách mạng của Đảng. Đồng thời, rút ra được những bài học kinh nghiệm có giá trị sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội thảo Ảnh: Q. Bình

Tại hội thảo, các ý kiến đã tập trung đi sâu phân tích, khẳng định chiến thắng cũng là biểu tượng sinh động về tình đoàn kết vĩ đại, trong sáng, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; đánh dấu bước phát triển nghệ thuật chiến dịch, góp phần làm phong phú thêm lý luận về nghệ thuật quân sự của Quân đội ta.

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương hai nước Việt Nam và Lào, liên quân Việt Nam - Lào tiến hành và giành được thắng lợi to lớn trong Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng.

Thắng lợi của Chiến dịch đã đánh bại một bước quan trọng chiến lược "Chiến tranh đặc biệt tăng cường" của Mỹ ở Lào, bảo vệ vững chắc vùng giải phóng có ý nghĩa chiến lược đối với cách mạng Lào, tạo thế phối hợp trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân và dân ta trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Chiến thắng Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng mùa mưa 1972 trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt - Lào. Đây là lần đầu tiên ta và bạn tiến hành một chiến dịch phòng ngự hoàn chỉnh trên chiến trường Lào, để lại nhiều bài học quý về lý luận và thực tiễn phát triển của nghệ thuật chiến dịch.

Thượng tướng Lê Huy Vinh phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Q. Bình

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ đây là lần đầu tiên ta và bạn tiến hành một chiến dịch phòng ngự hoàn chỉnh trên chiến trường Lào, để lại nhiều bài học quý về lý luận và thực tiễn phát triển của nghệ thuật chiến dịch. Hội thảo là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 60 năm Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 - 5-9-2022).



Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cho biết Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng là một địa bàn có giá trị chiến lược quan trọng về quân sự, chính trị, kinh tế đối với nước Lào, là một hướng chiến lược trong kháng chiến của ba nước Đông Dương và có tính chất phối hợp với chiến trường chung rất quan trọng, nhất là đối với cách mạng Việt Nam.

Thắng lợi của Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng đã thể hiện quyết tâm, tài thao lược của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh. Đồng thời khẳng định, 50 năm đã trôi qua, nhưng giá trị lịch sử và ý nghĩa thắng lợi của Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng vẫn vẹn nguyên.

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Q. Bình

Tại hội thảo, ông Thái Thanh Quý nêu rõ Nghệ An có vị trí quan trọng, mang tính nền tảng, đặc thù trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Trong những năm tháng kháng chiến, Nghệ An là hậu phương trực tiếp cung cấp sức người, sức của cho các chiến trường trên nước bạn Lào. Hàng vạn con em Nghệ An đã tình nguyện sang chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên đất nước Lào và đã được nhân dân các bộ tộc Lào nuôi dưỡng, bảo vệ. Nghệ An cũng là địa phương được chọn làm nơi yên nghỉ của hơn 13.000 anh hùng, liệt sĩ trong cả nước đã hy sinh trên đất bạn Lào trong các cuộc kháng chiến.