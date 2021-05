Sáng 12-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong - ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã cùng đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại quận 1.



Trình bày chương trình hành động trước cử tri quận 1, ứng cử viên Nguyễn Thành Phong bày tỏ vinh dự khi tiếp tục được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2016-2021), với trách nhiệm là một đại biểu HĐND TP HCM, ông Nguyễn Thành Phong đã cùng tổ đại biểu luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri quận 1. Những kiến nghị của cử tri quận 1 đều được trả lời, quan tâm, giải quyết.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cam kết sẽ xử nghiêm nạn ô nhiễm tiếng ồn

Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong cam kết khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP HCM trong nhiệm kỳ tới, ông sẽ thực hiện 5 điểm nhấn trọng tâm sau:

Một là nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, tham gia đầy đủ và đóng góp trách nhiệm vào các hoạt động giám sát của HĐND TP HCM; liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến đóng góp và nguyện vọng của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Hai là không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nỗ lực, rèn luyện phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân; không quan liêu, tham nhũng, giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương; lấy lợi ích của Đảng, Nhà nước, Nhân dân làm cơ sở cho mọi hành động của mình; tận tụy, nhiệt tâm, tất cả vì sự nghiệp chung, vì sự phát triển của TP mang tên Bác Hồ kính yêu.

Ba là nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, cùng với cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ XI và hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TP, đến năm 2025 trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả 6 vấn đề sau: (1) xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp; (2) phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; (3) nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, gắn công tác quy hoạch với tổ chức thực hiện quy hoạch, xem quy hoạch là công cụ quan trọng để quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội; (4) phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho TP phát triển bền vững; (5) đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm tiếng ồn từ karaoke tự phát, giải quyết cơ bản vấn đề chỉnh trang đô thị, ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện, đảm bảo an toàn thực phẩm; (6) giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Bốn là thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng chính quyền TP vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hành động quyết liệt; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân.

Năm là tuyên truyền, vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi, làm phương hại uy tín cá nhân, danh dự, truyền thống gia đình.