Sáng 8-1, Ban An toàn giao thông TP HCM tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông (ATGT) 2021 với chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông".



Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM; ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban ATGT...



Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sự cố gắng của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân TP trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT những năm qua. Đặc biệt, theo số liệu thống kế năm 2020 là năm kéo giảm tai nạn giao thông sâu nhất trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). Cụ thể, năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 13,8%, số người chết giảm 12%, số người bị thương giảm 15,2%.

"TP rất mong sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong bảo đảm an toàn giao thông, vì sự văn minh, phát triển của TP, vì sự an toàn cho mọi người, mọi nhà,…" – ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ. Chủ tịch UBND TP HCM nói thêm TP sẽ ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành giao thông, giám sát và xử lý vi phạm. Phấn đấu hoàn thành Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị giai đoạn 2 vào năm 2025.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP HCM, trao cờ lệnh ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông 2021.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi lễ.

Trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM phát biểu tại buổi lễ.

Lực lượng CSGT tham gia lễ ra quân.

Trung tá Nguyễn Đình Dương điều khiển diễu hành.

Hòa trong không khí trang nghiêm và phấn khởi của buổi lễ, bà Lê Thị Hải Đường (ngụ phường Bến Nghé, quận 1) nói: "Thực hiện năm An toàn giao thông 2021, tôi sẽ thực hiện và vận động người thân, hàng xóm, cùng thực hiện những việc làm cụ thể". Theo bà Hải Đường, bà đã và đang vận động người thân, người quen đã uống rượu bia thì không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu, không chạy trên vỉa hè, ứng xử lịch sự nếu vô tình xảy ra va quẹt giao thông.