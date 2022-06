Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đã tới thăm tổ chức Vietnam And Friends và ghi âm một câu chuyện cho Thư viện Sách nói Trực tuyến - Con Đường Mở (Open Road), dự án do Phái đoàn Mỹ tại Việt Nam tài trợ.



Open Road là Thư viện sách nói trực tuyến dành cho người khiếm thị tại Việt Nam.

Video clip Đại sứ ghi âm câu chuyện này do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cung cấp:

Đại diện dự án Open Road cho biết Đại sứ đã đến tham dự thử thách "Buy Me One Hour" tại phòng thu của dự án và đã có một buổi trao đổi thú vị với các em học sinh khiếm thị đang theo học tại Trung tâm Tiếng Anh One World One Language.

Và một trong những trải nghiệm thú vị mà Ngài Đại sứ đã tham gia chính là sản phẩm Podcast #10 khi Đại sứ Marc Knapper làm đôi mắt cho các bạn khiếm thị để đọc cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ "The Velveteen Rabbit" của tác giả Margery Williams.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper trao đổi với các em học sinh khiếm thị đang theo học tại Trung tâm Tiếng Anh One World One Language - Ảnh cắt từ clip

Theo Đại sứ, đây là dự án thư viện âm thanh nhằm giúp trẻ em khiếm thị có cơ hội tiếp cận nguồn tư liệu văn học phong phú.

"Là một người làm cha, tôi rất hiểu tầm quan trọng của việc con trẻ được tiếp cận các tác phẩm văn học và được nghe đọc truyện. Nhằm giúp truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng cũng như cải thiện kiến tức và xây dựng sự tự tin của các con. Vì vậy, tôi rất vui khi được trở thành một phần của dự án này và xin cảm ơn sự hỗ trọ và sự yêu thương dành cho các em cũng như cho nỗ lực này"- Đại sứ chia sẻ