Sáng 18-11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM và Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Văn phòng 2 Trung ương đã tổ chức đại lễ kỳ siêu các nạn nhân tử vong trong dịch bệnh Covid-19. Đại lễ kỳ siêu được tổ chức trang trọng tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP HCM) và giới hạn số người tham dự, đảm bảo nguyên tắc 5K.



Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, là trưởng ban tổ chức. Tham dự có bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM cùng đại diện các cơ quan chức năng và đại diện các gia đình có người thân mất do Covid-19.

Đại lễ kỳ siêu được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự

Người thân các nạn nhân Covid-19 rất xúc động khi được tham gia đại lễ kỳ siêu, cảm thấy ấm lòng vì người nhà được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng quan tâm.

Đại lễ kỳ siêu được truyền hình trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Phật giáo TP HCM, báo Giác Ngộ Online và trên các nền tảng số của báo Giác Ngộ. Đồng bào khắp nơi còn tham gia và cùng cầu nguyện thông qua ứng dụng Zoom.

Tham dự có bà Tô Thị Bích Châu cùng đại diện các cơ quan chức năng

Buổi lễ có 2 phần chính gồm: nghi lễ đại chúng với sự tham dự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, đại diện các quận, huyện cùng lãnh đạo TP HCM và nghi lễ truyền thống, tâm linh do chư tăng thực hiện với thời tụng kinh di đà (cúng cơm cho các hương linh tử vong trong đại dịch COVID-19).

Buổi tưởng niệm đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự tri ân với các y- bác sĩ, tình nguyện viên tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch không may mất do COVID-19, đồng thời tưởng niệm đồng bào tử nạn do COVID-19 ở Việt Nam nói riêng, trên toàn thế giới nói chung.