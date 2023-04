Sáng 5-4, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Theo đó, quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Đại tá Hồ Thành Hiên, Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Tây Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh. Hiện Đại tá Hồ Thành Hiên đang biệt phái giữ chức Phó Trưởng Ban nội chính Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Đại tá Hồ Thành Hiên 51 tuổi, quê xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, chúc mừng Đại tá Hồ Thành Hiên được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ mới. Đây là sự cổ vũ, động viên và là vinh dự đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sĩ Công an Tây Ninh nói chung và cá nhân Đại tá Hồ Thành Hiên nói riêng.