Sáng 24-3, Đoàn đại biểu Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giữa TP HCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã về Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: H. Nguyên

Đoàn đại biểu gồm lãnh đạo các tỉnh, thành: TP HCM, Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Cao Bằng, Bắc Kạn… do ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, làm trưởng đoàn. Về đại diện tỉnh Nghệ An có các ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Nam Đàn.



Tại Khu di tích Kim Liên, đoàn đại biểu đã thành kính bày tỏ tấm lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giữa TP HCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.



Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP HCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: H. Nguyên

TP HCM luôn là đầu tàu kinh tế, trung tâm phát triển của đất nước, và cũng là thành phố nghĩa tình - thành phố "vì cả nước, cùng cả nước". Những hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác đã thể hiện tình cảm, chia sẻ với đồng bào cả nước, trong đó có vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ, vùng Trung du - miền núi Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trên nhiều lĩnh vực.



Cũng trong sáng cùng ngày, tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, đoàn đại biểu đã tham gia lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh xóm 6. Đây là hoạt động ý nghĩa trước thềm Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giữa TP HCM và các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công cầu xóm 6 xã Nam Lĩnh. Ảnh: H. Nguyên

Được biết, công trình cầu xóm 6, xã Nam Lĩnh (huyện Nam Đàn) được thiết kế chiều ngang 6,5 m, dài 7 m, tải trọng 6 tấn với tổng kinh phí xây dựng hơn 500 triệu đồng. Đây là 1 trong 100 cây cầu dân sinh do Câu lạc bộ Bất Động sản Việt Nam và các nhà hảo tâm tài trợ với sự kêu gọi của ông Trương Hoà Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.