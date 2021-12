Cơ chế COVAX được điều hành chung bởi Tổ chức y tế thế giới WHO, Liên minh đổi mới sáng tạo chuẩn bị ứng phó dịch bệnh CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations), Liên minh vắc-xin GAVI và UNICEF.

Năm 2020, Đức đã đồng sáng lập cơ chế điều phối Access to Covid-19 Tools Accelarator (ACT-A) (Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với Covid-19) và với khoản đóng góp 2,2 tỉ Euro là nhà tài trợ lớn thứ hai của chương trình. COVAX là trụ cột của cơ chế điều phối ACT-A.