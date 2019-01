Giám đốc Công an TP HCM nói về đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội

10/01/2019 13:42

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tổ chức sáng 10-1, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP, thông tin những năm gần đây và năm 2018, hoạt động của các thế lực thù địch, cá nhân chống đối ngày càng diễn biến phức tạp, leo thang gây rối trên không gian mạng.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, cho biết các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để chống phá Nhà nước

Cụ thể, theo Trung tướng Lê Đông Phong, các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội kết hợp cùng các báo đài phản động nước ngoài, lấy ý kiến phỏng vấn một số cá nhân trong nước tạo các chiến dịch truyền thông tấn công vào vai trò lãnh đạo của Đảng; quản lý, điều hành của Nhà nước... Qua đó, cố tình tạo hình ảnh xã hội bất ổn trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, các thế lực thù địch tập hợp lực lượng trên không gian mạng, hướng dẫn các hoạt động chống phá, tiếp cận cá nhân hưởng ứng hoạt động chống đối pđể móc nối tham gia nhóm kín.

"Lúc đầu chỉ là trao đổi, chia sẻ thông tin, rồi từng bước lôi kéo để huấn luyện, tổ chức các hoạt động chống phá" – Giám đốc Công an TP nhấn mạnh và thông tin thêm trong năm 2018, Công an TP đã phát hiện hơn chục nhóm kín có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.





SỸ ĐÔNG