Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Đức, Ngài Heiko Maas, ngày 16-4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng Ngoại giao với chủ đề hợp tác quốc tế phòng chống dịch Covid-19 trong khuôn khổ Liên minh vì Chủ nghĩa đa phương.



Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Hội nghị trực tuyến Liên minh vì Chủ nghĩa đa phương với chủ đề hợp tác quốc tế phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh: Tuấn Anh

Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 26 quốc gia châu Âu, châu Á-Thái Bình Dương, châu Mỹ-la tinh và châu Phi, nhằm thúc đẩy đoàn kết quốc tế để cùng vượt qua Đại dịch Covid-19 và thảo luận biện pháp hỗ trợ, tăng cường các thể chế đa phương, đặc biệt là Tổ chức Y tế Thế giới, để các tổ chức này thực hiện tốt sứ mệnh của mình.

Với những thành quả tích cực đã đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 cũng như vị thế nước Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ), đi đầu thúc đẩy hợp tác đa phương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh là khách mời đầu tiên phát biểu tại Hội nghị. Phó thủ tướng chia sẻ về nỗ lực ứng phó dịch bệnh chủ động, kịp thời của Việt Nam với quan điểm đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên hàng đầu. Với quyết tâm chính trị cao và đồng thuận của xã hội, Việt Nam đã thực hiện đồng bộ các biện pháp cách ly bắt buộc, truy tìm các tiếp xúc, cùng việc mở rộng xét nghiệm và điều trị hiệu quả.

Việt Nam cũng triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, nhất là người lao động, người nghèo và dễ bị tổn thương, để không ai bị bỏ lại phía sau. Với những nỗ lực đó, Phó Thủ tướng khẳng định, đến nay Việt Nam về cơ bản kiểm soát được dịch bệnh với số ca nhiễm dưới 300 ca và chưa có ca tử vong.

Đoàn Việt Nam dự Hội nghị trực tuyến Liên minh vì Chủ nghĩa đa phương với chủ đề hợp tác quốc tế phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh: Tuấn Anh

Để cộng đồng quốc tế ứng phó hiệu quả với đại dịch này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đưa ra 4 đề xuất cụ thể. Một là, tăng cường đoàn kết quốc tế, hợp tác đa phương với vai trò trung tâm của LHQ và Tổ chức Y tế thế giới (WHO); tăng cường hiệu quả hoạt động của WHO nhằm đảm bảo khả năng hỗ trợ các nước đang phát triển. Trong khả năng của mình, Việt Nam sẽ đóng góp vào nỗ lực này và sẵn sàng cung cấp các vật tư, thiết bị y tế "Made in Viet Nam".

Hai là, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu; bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận vắc-xin và thuốc điều trị.

Ba là, kêu gọi dừng các hoạt động ảnh hưởng đến nỗ lực ứng phó với dịch bệnh, nhất là chấm dứt các hành vi cường quyền, đơn phương trái với luật pháp quốc tế; ủng hộ lời kêu gọi của Tổng Thư ký LHQ về ngừng bắn trên toàn cầu và gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt làm suy yếu khả năng ứng phó với đại dịch của các quốc gia.

Và bốn là, xây dựng kế hoạch phát triển hậu Covid-19 với trọng tâm là phối hợp chính sách và biện pháp để kích thích tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư, ổn định thị trường tài chính và khôi phục niềm tin của doanh nghiệp và người dân.