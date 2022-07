Hoang tàn, xơ xác, tiều tụy đó là những cụm từ chớp nhoáng xuất hiện trong đầu tôi ngay trong lần đầu tiên đến khảo sát doanh trại Highway vào tháng 4 năm 2022 để chuẩn bị cho công tác đảm bảo hậu cần và doanh trại phục vụ Đội Công binh số 1 Việt Nam đóng quân cố định tại Phái bộ An ninh lâm thời của LHQ tại khu vực Abyei (UNISFA).

Những tà áo dài của các cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 1 tại doanh trại Highway

Sự thiếu thốn về vật chất kèm theo sự xuống cấp nặng nề về doanh trại là những trở ngại lớn có thể khiến người ta nản lòng hoặc tệ nên nữa là nhụt ý chí khi nghĩ đến việc sẽ đóng quân cố định tại nơi đây trong điều kiện đặc thù phức tạp của khu vực.

Tuy nhiên, mới chỉ hơn một tháng, với những bàn tay cần cù của các anh chị em trong Đội, với tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, ý chí quyết tâm cao, Highway đã không còn hoang sơ như những ngày đầu nữa. Doanh trại đã ngày một khang trang, gọn gàng và có quy củ hơn, đúng nghĩa với một doanh trại quân đội tượng trưng cho biểu tượng hòa bình.

Tuần tra bảo đảm an toàn đơn vị

Những cỗ máy, những trang thiết bị công binh công trình sừng sững, hùng hậu được bố trí gọn gàng, đúng quy hoạch đã toát lên sức mạnh công binh, công trình của Việt Nam. Thoạt nhìn những trang thiết bị này, nỗi ám ảnh trong đầu tôi về những con đường lầy lội bùn đất tưởng chừng như những đầm lầy ngăn cản bước chân hành quân của những người lính GGHB tại đất Abyei, những chiếc xe mắc kẹt dọc đường phơi thân giữa trời giông bão nhiều ngày trời đã không còn nữa. Đoàn xe, trang thiết bị cùng với những người chiến sĩ Công binh tiên phong của ta luôn sẵn sàng lên đường khi có bất cứ tình huống cứu hộ cứu nạn nào.

Khi tiến vào sâu hơn, một hình ảnh thân thiết tựa như làng quê Việt Nam, đó là những luống rau được vun đắp tượng trưng cho những cánh đồng nhỏ mang màu xanh hòa bình đến với miền đất Abyei. Những khu vườn hoang này đã bắt đầu được quy hoạch và canh tác, những mầm cây nhỏ đã bắt đầu vươn mình chui ra khỏi mảnh đất cằn cỗi này.

Cha ông ta đã dạy "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm" huống chi đây chỉ là những mảnh đất cằn cỗi, thiếu sự canh tác và trồng trọt phù hợp, và sẽ chẳng bao lâu nữa những vườn rau xanh mướt, những ao rau muống mơn mởn sẽ không chỉ tô điểm cho sự gọn gàng, chính quy của doanh trại mà sẽ là nguồn rau xanh dồi dào để nuôi dưỡng những cán bộ Công binh của ta có sức khỏe tốt để các anh hoàn thành sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Những cỗ máy, những trang thiết bị công binh công trình sừng sững, hùng hậu được bố trí gọn gàng, đúng quy hoạch

Và hơn thế nữa, điều mà tôi cảm thấy ấm lòng nhất, cảm thấy dường như mình đang ở chính ngôi nhà của mình, đó chính là những giọng nói ấm áp, những nụ cười thanh thoát của các anh chị em giữa mảnh đất Abyei đầy gian nan, vất vả. Dường như nững nụ cười ấy đã làm tiêu tan đi cái nắng chói trang trên 40 độ C. Mọi người ai nấy đều mỗi người một việc; các anh kỹ sư bận rộn với máy móc và các bản vẽ thiết kế cho những chặng đường, những công trình sắp triển khai nhiệm vụ; các y, bác sĩ, dược sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 1 đang gấp rút triển khai trang thiết bị y tế và sắp đặt dược phẩm để sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm y tế cho toàn đội tại doanh trại cũng như công tác đảm bảo y tế cho những nhiệm vụ khẩn cấp khi có lệnh; những chị em bếp nuôi quân tay dao tay thớt với những bữa ăn bình dị của văn hóa người Việt nhưng luôn đầy đủ dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho bộ đội.

Và đặc biệt hơn cả là các đồng chí Phân đội Bảo vệ, những chiến sĩ cần mẫn ngày đêm canh gác đảm bảo an ninh an toàn cho toàn Đội. Giữa cái nắng nóng chói chang như vậy nhưng các anh vẫn tay súng, áo giáp, mũ sắt đứng vững canh gác cho sự an bình của doanh trại. Các anh chính là điểm tựa để mọi người có được những giấc ngủ thanh bình, có sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ.

Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng duy trì kỷ luật luôn được đưa lên hàng đầu và chấp hành tuyệt đối. Tuy quân lệnh như vậy nhưng khi gặp nhau, giữa chúng tôi và các anh không chỉ là tình đồng chí như trong bài thơ Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu, các anh vẫn mỉm cười với ánh mắt hiền hậu, những nụ cười của người đồng bào xa quê nay gặp nhau đã làm chúng tôi quên đi những khó khăn nhọc nhằn trong công việc hàng ngày, cảm thấy một tình cảm nồng ấm, tha thiết của người con quê hương Việt Nam giữa đất trời Abyei.

Cán bộ, chiến sĩ Phân đội Bảo vệ cần mẫn ngày đêm canh gác đảm bảo an ninh an toàn cho toàn Đội.

Mới chỉ hơn một tháng kể từ khi Đội Công binh Việt Nam tiếp quản Highway nhưng diện mạo của doanh trại đã thay đổi đi rất nhiều. Để có được doanh trại ngăn nắp hơn, sạch đẹp hơn như ngày hôm nay, đó chính là nhờ công sức của tập thể cán bộ, nhân viên trong toàn Đội, các anh chị em đã không quản ngại khó khăn gian khổ, khắc phục điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại phái bộ. Những giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống trên những gò má đã sạm nắng để đánh đổi lấy màu xanh thanh bình của doanh trại và cao cả hơn nữa là nền hòa bình trên mảnh đất Abyei.

Những kết quả đó còn thể hiện giá trị sức mạnh của tập thể, sức mạnh của tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết, sức mạnh của ý chí nghị lực và tinh thần dũng cảm, đồng thời qua đó thể hiện khả năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và cơ giới hóa của Công binh Việt Nam, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang "Mở đường thắng lợi" của Bộ đội Công binh Việt Nam Anh hùng.

Với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết quyết tâm cao của tập thể cán bộ nhân viên trong toàn Đội, chúng ta tin tưởng rằng doanh trại Highway sẽ tiếp tục được kiến thiết khang trang, chính quy và thực sự là ngôi nhà của Đội Công binh Việt Nam tại mảnh đất Abyei.

Một số hình ảnh:

Thực hiện nhiệm vụ làm đường và cứu kéo ngoài doanh trại

Thực hiện nhiệm vụ làm đường và cứu kéo ngoài doanh trại

Thực hiện nhiệm vụ làm đường và cứu kéo ngoài doanh trại

Thực hiện nhiệm vụ làm đường và cứu kéo ngoài doanh trại

Trang bị, xe máy công binh

Củng cố doanh trại

Thực hiện nhiệm vụ làm đường và cứu kéo ngoài doanh trại

Củng cố doanh trại, tăng gia rau xanh