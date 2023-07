Ngày 22-7, tại Khu Di tích chiến thắng Ông Hào (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), UBND huyện phối hợp UBND huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) tổ chức họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2023).



Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ, Hậu Giang dự buổi họp mặt

​Đến dự có ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cùng lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Quân khu 9 qua các thời kỳ…

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết Khu Di tích này là di tích cấp thành phố, công trình văn hóa lịch sử ghi lại chiến công oanh liệt của quân và dân TP Cần Thơ trên mảnh đất Tây Đô anh hùng.

Trước năm 2004, huyện Phong Điền và Châu Thành A thuộc tỉnh Cần Thơ (cũ). Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đây là nơi chiến đấu ác liệt nhất, đã ghi dấu nhiều chiến công vang dội của vùng đất này.

Lãnh đạo cùng nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ, Hậu Giang trao quà cho gia đình chính sách, người có công

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao quà cho gia đình chính sách, người có công

"Nhiều chủ trương, ưu đãi với người có công đã được ban hành, đối tượng hưởng chính sách được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện, thể hiện sự trân trọng, tri ân, chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân" - ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nói.

Toàn tỉnh Hậu Giang có 36.000 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Riêng huyện Châu Thành A có 2.057 gia đình chính sách, trong đó có 205 Mẹ Việt Nam anh hùng (2 Mẹ còn sống). Huyện Phong Điền có 2.781 gia đình chính sách, trong đó có 168 Mẹ Việt Nam Anh hùng (có 1 Mẹ còn sống).

Nhiều năm qua, TP Cần Thơ và Hậu Giang chăm lo tốt cho gia đình chính sách, người có công

Hằng năm kinh phí dành cho công tác chăm lo người có công với cách mạng của TP Cần Thơ hơn 120 tỉ đồng, trong đó huyện Phong Điền là 19 tỉ đồng; Hậu Giang hơn 190 tỉ đồng, trong đó huyện Châu Thành A là 18 tỉ đồng.

Tại buổi họp mặt, Ban tổ chức đã trao bảng tượng trưng 52 căn nhà "Đại đoàn kết" (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) do Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vận động tài trợ 50 căn; Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ, nguyên Giám đốc Công an TP Cần Thơ tài trợ 2 căn, trao tặng cho các gia đình chính sách của quận Bình Thủy, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) và huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang).

Ban tồ chức tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Út Chót

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 600 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho gia đình chính sách, người có công. Phần quà này do nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ, Hậu Giang vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tài trợ. Trong đó, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, tặng 100 phần quà; Thiếu tướng Đinh Văn Nơi vận động 250 phần quà.