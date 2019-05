Lãnh đạo Công an TP HCM nói gì về lực lượng PCCC sau sáp nhập?

10/05/2019 13:16

Ngày 10-5, HĐND TP HCM tổ chức phiên họp giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP.



Trước thắc mắc về tình hình hoạt động, quản lý, điều hành của lực lượng PCCC sau khi thực hiện sáp nhập với Công an TP, đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cho biết công an 24 quận, huyện nhận chức trách quản lý địa bàn sau khi sáp nhập từ 1-4-2018 đến nay.

Tới thời điểm hiện tại, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP HCM và 24 đội Cảnh sát PCCC trực thuộc công an quận, huyện chưa nhận được văn bản phân công nhiệm vụ, chức năng, cơ cấu tổ chức từ Bộ Công an. Dù vậy, mọi hoạt động liên quan đến công tác phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ không có xáo trộn hay thay đổi. "Các đơn vị công tác trên tinh thần trước khi sáp nhập đảm nhận công việc nào thì nay vẫn làm việc đó trong thời gian chờ chỉ đạo từ cấp trên"- đại tá Nguyễn Thanh Hưởng nhấn mạnh.

Theo phó giám đốc Công an TP HCM, đề án sáp nhập theo hướng tinh giảm là nỗ lực cực kì lớn của ngành công an. Sắp tới, các địa phương sẽ nhận văn bản hướng dẫn của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức lực lượng PCCC theo hướng rút gọn thêm nữa tùy tình hình thực tế tại địa phương.

Trước khi sáp nhập với Công an TP HCM, công tác quản lý về phòng cháy, chữa cháy do các Phòng Cảnh sát PCCC quận, huyện; Phòng Cảnh sát PCCC trên sông trực tiếp thực hiện. Khi sáp nhập, công tác quản lý được thực hiện theo địa bàn. Cụ thể, lực lượng PCCC công an quận, huyện hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về PCCC trong thời gian chờ quyết định của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Công an TP.

Từ tháng 11-2017 đến tháng 3-2019, TP HCM xảy ra gần 2.000 vụ việc liên quan đến cháy, nổ (tăng hơn 540 vụ so với trước đó) làm 29 người thiệt mạng, 93 người bị thương. Những địa bàn xảy ra cháy nhiều có huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, quận Tân Bình… Các vụ cháy xảy ra nhiều ở nhà ở đơn lẻ, với nguyên nhân chủ yếu đến từ sự cố trong sử dụng hệ thống, thiết bị điện.









