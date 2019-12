Chiều 8-12, tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu (ĐB) đã tiến hành công tác nhân sự, bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.



Phó Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi làm Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.



Theo đó, với 84,47% số phiếu bầu, bà Phạm Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi đã được bầu làm Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.

Bà Phạm Quỳnh Anh (bìa trái) được bầu làm Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP

Bà Anh năm nay 38 tuổi, quê ở Ninh Bình, trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Cũng tại kỳ họp, các ĐB đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP đối với ông Trương Lâm Danh và miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP đối với bà Thi Thị Tuyết Nhung; miễn nhiệm hội thẩm TAND TP đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Điệp.

Chủ tịch HĐND TP (đứng giữa) tặng hoa cho bà Thi Thị Tuyến Nhung và ông Trương Lâm Danh

Lý do miễn nhiệm là do ông Danh và bà Nhung đến tuổi nghỉ hưu, còn bà Nguyễn Thị Hoàng Điệp có nguyện vọng ra làm luật sư.

ĐB lo lắng "nghịch lý" vốn đầu tư công

Trước đó, tại phiên thảo luận, các ĐB băn khoăn trước tình trạng nguồn vốn đầu tư công được phân bổ đã ít nhưng tiến độ giải ngân lại chậm khiến nguồn vốn không được sử dụng hiệu quả.

ĐB Trần Quang Thắng cho rằng tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công thấp khiến các dự án phải thoái vốn khi triển khai khi đến nay mới đạt trên 50%. "Đây là nghịch lý bởi vừa thiếu vốn mà lại vừa thừa vốn, khi thừa vốn chúng ta cố gắng chuyển vốn sang dự án có tính khả thi cao. Nhưng những dự án này lại không nhiều nên lại tiếp tục bị kẹt vốn" – ĐB Thắng nhận định.

Theo ĐB Thắng, dù có cải tiến hết cỡ đi chăng nữa thì cũng loanh quanh vướng về vốn. Vì vậy, Trung ương cần có tỉ lệ điều tiết phù hợp để TP không bị vướng vốn, các dự án thuận lợi, đô thị phát triển nhanh.

Thông tin về việc này, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Lê Thị Huỳnh Mai cho biết tiến độ giải ngân đến cuối tháng 11 đạt 55% kế hoạch. Tỉ lệ này tương đương với tỉ lệ giải ngân cùng thời điểm năm 2018. Cuối năm 2018, tiến độ giải ngân đạt 92% nên Sở Kế hoạch và Đầu tư có đủ cơ sở để đưa ra tỉ lệ giải ngân năm 2019 đạt 90% như kế hoạch đề ra.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Lê Thị Huỳnh Mai cam kết tỉ lệ giải ngân đầu tư công năm 2019 sẽ đạt 90% như kế hoạch để ra.

Theo bà Mai, hiện nay tỉ lệ giải ngân chậm là do khó khăn trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư công năm 2014, một số dự án vốn lớn vướng mắc về thủ tục đầu tư. Về nguyên nhân chủ quan, nhiều dự án giải ngân chậm do chủ đầu tư không chủ động đề xuất nhu cầu cho từng dự án, không kiểm tra giám sát để báo cáo cấp trên điều chỉnh kế hoạch vốn. Ngoài ra, có 4.000 tỉ đồng chưa thể giải ngân do vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Việc sắp xếp lại các ban, điều chỉnh chức năng từ Sở Giao thông Vận tải qua Sở Xây dựng nên phải điều chỉnh lại hồ sơ. Các dự án khởi công mới trong năm 2019, chủ đầu tư thường quyết toán vào cuối năm.

Bà Mai cho hay TP sẽ điều tiết nguồn vốn từ các dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân khả thi; dự án nào tốt thì bố trí thêm nguồn vốn, đồng thời cắt nguồn vốn ở các dự án không hiệu quả.