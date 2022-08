Sáng 31-8, UBND quận 10 tổ chức lễ khánh thành toà nhà khối dân vận, câu lạc bộ truyền thống kháng chiến - hưu trí quận 10 và khai mạc Đại hội Văn hoá thể thao Diên hồng lần thứ 22 - năm 2022.

Trong buổi lễ, ông Trà Đức An (đại diện chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 10) cho biết trụ sở Khối Dân vận, Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến - hưu trí quận 10 có diện tích khu đất trên 4.000m2, gồm tầng hầm, trệt và lầu 1,2,3.Theo ông Trà Đức An, ngay sau ngày khởi công thì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với quyết tâm sớm hoàn thành, đến nay công trình an toàn, đúng tiến độ, chất lượng theo thiết kế. Dự án được duyệt và giải ngân đạt 100%.

Ông Ngô Minh Châu phát biểu tại buổi lễ

Cơ sở vật chất của trụ sở vô cùng khang trang

Ông Lê Văn Minh, Bí thư Quận ủy quận 10, đánh trống khai mạc Đại hội Văn hoá thể thao Diên hồng lần thứ 22

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nói công trình có tổng vốn đầu tư 93 tỉ đồng thể hiện sự quan tâm của thành phố trong việc đầu tư xây dựng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phục vụ hiệu quả cho hoạt động của các cơ quan, đoàn thể.

“Công trình sẽ tạo diện mạo mới khang trang, nơi làm việc rộng rãi, thuận lợi, đáp ứng yêu cầu làm việc và tổ chức các hoạt động phong trào. Đây cũng là nơi cán bộ hưu trí, kháng chiến, người có công, cựu chiến binh, người cao tuổi và nhân dân trên địa bàn quận 10 sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao” - ông Ngô Minh Châu nói.