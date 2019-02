Những dòng viết xúc động tiễn biệt Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu

22/02/2019 09:47

Đến viếng lễ tang Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu, nhiều lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, những người thân cận từng làm việc và gắn bó với bà đã để lại những lời tiễn biệt đầy xúc động trong sổ tang.



Bùi ngùi tiếc thương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu, người cán bộ Công đoàn nhiệt tình, tâm huyết, vì người lao động. Người cán bộ vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của TP HCM. Tổng Liên đoàn Lao động xin gửi đến gia đình đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính chúc đồng chí yên giấc ngàn thu".

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải viết: "Bộ Công Thương vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến. Mong đồng chí yên nghỉ ngàn thu nơi chín suối".

"Đảng ủy – Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ cảnh sát Công an TP HCM vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM. Trong suốt cuộc đời hoạt động, trải qua nhiều vị trí công tác và giữ các chức vụ khác nhau, đồng chí là một người lãnh đạo giàu nghị lực, có tư tưởng nhạy bén, sâu sát, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TP. Với cương vị là đại biểu HĐND TP HCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, đồng chí đã dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân TP để có hướng giải quyết kịp thời đồng thời đưa ra chủ trương, chính sách để xây dựng TP HCM phát triển. Đồng chí mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, nhà nước và nhân dân TP, là niềm tiếc thương vô hạn của gia đình và bạn bè. Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP HCM xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến. Mong gia đình kìm nén nỗi đau để tiếp tục xây dựng, học tập, công tác, đóng góp cho TP phát triển" - Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, viết.

Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM, viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Trên cương vị công tác của mình, đồng chí đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật góp phần phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng sống của người dân TP. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM; để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang TP HCM. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Vĩnh biệt đồng chí. Đảng ủy - Bộ Tư lệnh TP HCM xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc trước nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này".

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Nguyễn Thị Lệ viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Xin chia buồn sâu sắc với gia đình và tang quyến về nỗi đau mất mát không có gì bù đắp được. Xin cầu cho hương hồn đồng chí Nguyễn Thị Thu an nghỉ giấc nghìn thu ở cõi vĩnh hằng. Vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Thị Thu, chị Út Thu thân thương".







Bí thư Thành đoàn TP HCM Phạm Hồng Sơn bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn khi viết những dòng chữ trên vào sổ tang

"Chị thương mến! Những ngày qua, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tụi em không thể không bàng hoàng khi biết tin chị đã ra đi mãi mãi. Anh em Thành đoàn và thanh thiếu nhi TP sẽ không bao giờ quên hình ảnh thân thương của chị. Mới đây thôi trong buổi làm việc của Thành ủy - UBND TP với Thành đoàn, dù rất đau đớn với bệnh tật nhưng chị vẫn dành những tình cảm thân thương cho tụi em. Chị đến dự và có những động viên, gợi mở định hướng để tụi em công tác tốt hơn trong thời gian tới. Dù ở nhiều vị trí công tác khác nhau từ quận 5, đến Nhà Bè, từ Liên đoàn Lao động TP đến UBND TP, chị luôn dành cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP những tình cảm hết sức đặc biệt, chị cũng là người rất quyết liệt trong chỉ đạo để các ngành tạo cơ chế tốt cho hoạt động của Đoàn. Nhưng từ hôm nay, chúng em sẽ không bao giờ còn được gặp chị nữa, chúng em mong chị an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Hằng ngày, hằng giờ chúng em vẫn tiếp tục lao động, học tập để đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của TP thân yêu này. Thương chị nhiều lắm! - Bí thư Thành đoàn TP HCM Phạm Hồng Sơn không kìm nổi sự thương tiếc vô hạn.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, Huỳnh Thanh Nhân, bày tỏ: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, người đồng chí, người lãnh đạo đáng kính, người chị quý mến của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành văn hóa và thể thao TP. Những thành tựu nơi ngành văn hóa và thể thao trong những năm qua đều có dấu ấn, sự đóng góp công lao to lớn trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của chị. Ngành văn hóa và thể thao luôn nhận ở chị sự quan tâm sâu sát, sự chia sẻ, động viên kịp thời, nhất là vào những thời điểm khó khăn, bộn bề công việc. Đó là nguồn động lực rất lớn cho ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Chị Thu kính mến, sự ra đi của chị là mất mát không gì bù đắp được, là nỗi tiếc thương vô hạn của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành. Chúng tôi đã mất đi người lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm, người chị gần gũi, giản dị, luôn sát cánh đồng hành với anh em. Ngành văn hóa và thể thao sẽ tiếp tục những công việc và mong muốn còn dang dở của chị cho sự phát triển ngành, góp phần vì sự phát triển của TP nói riêng, của cả nước nói chung. Xin chị hãy yên giấc. Vĩnh biệt chị, đồng chí Nguyễn Thị Thu".





TRƯỜNG HOÀNG - Ý LINH (ghi)