Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) tại lễ công bố trao quyết định cán bộ TP Thủ Đức

Ngày 22-1, tại Quận ủy quận 5, Thành ủy TP HCM đã tổ chức trao quyết định cán bộ. Đến dự có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.



Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định điều động ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 5 đến nhận công tác tại Thành ủy TP Thủ Đức để giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận 5 giữ chức Bí thư Quận ủy quận 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025.



Trước đó, sáng 22-1, tại kỳ họp HĐND TP Thủ Đức, TP HCM nhiệm kỳ 2016-2021, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.



HĐND TP Thủ Đức cũng bầu các ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (43 tuổi, Phó Chủ tịch UBND quận 2), Nguyễn Kỳ Phùng (55 tuổi, Phó giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ), Nguyễn Hữu Anh Tứ (Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức) giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.



Chính quyền TP Thủ Đức đã chính thức đi vào hoạt động vào ngày 22-1. Tất cả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sẽ do chính quyền địa phương TP Thủ Đức thực hiện.



TP Thủ Đức được thành lập theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của ba quận: 2, 9 và Thủ Đức. Sau khi thành lập, TP Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.013.795 người. TP Thủ Đức giáp quận 1, quận 4, quận 7, quận 12, quận Bình Thạnh; tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.

TP Thủ Đức có 34 phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Chiểu, Bình Thọ, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Hiệp Phú, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tam Bình, Tam Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Thiêm, Trường Thạnh, Trường Thọ.