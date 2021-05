Sáng 19-5, TP Thủ Đức (TP HCM) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm thương mại GigaMall Việt Nam.

Hàng ngàn người (công nhân viên tòa nhà, cơ quan chức năng địa phương và khu vực lân cận…) đã tham gia diễn tập.

Trung tâm thương mại trên có diện tích sàn 110.000 m2 với 2 tầng hầm, 7 tầng nổi và 1 sân thượng.

Ban tổ chức đưa ra tình huống nhà hàng trên tầng 5 trung tâm thương mại bất ngờ xảy ra rò rỉ khí gas khi nấu ăn. Sự cố gây cháy, lửa lan ra toàn bộ nhà hàng. Do số lượng chất cháy là vật tư, hàng hóa rất lớn nên công tác tiếp cận chữa cháy ban đầu gặp nhiều khó khăn. Khói, lửa nhanh chóng phát triển sang những khu vực xung quanh. Đám cháy tỏa ra nhiều khói, khí độc gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe khoảng 1.000 người mắc kẹt trong tòa nhà.

Lực lượng chữa cháy cơ sở (54 người) nỗ lực hướng dẫn công nhân viên, khách hàng thoát ra ngoài bằng lối đi, hành lang, cầu thang bộ; sử dụng hệ thống chữa cháy vách tường cùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa. Tòa nhà kích hoạt hệ thống báo cháy, gọi 114, cắt điện… Tuy nhiên, đám cháy đã lan rộng nên việc chữa cháy không thành công. Nhiệt tỏa ra từ đám cháy ngày càng cao; khói và khí độc len lỏi vào các phòng, khu vực hành lang và xâm nhập vào buồng cầu thang bộ. Nhiều người bị thương, mắc kẹt ở khu vực cháy do ngạt khói, không thấy đường thoát ra ngoài.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức tức tốc huy động công an phường, cảnh sát giao thông trật tự, đội cảnh sát PCCC-CNCH cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường xử lý sự cố. Chi viện, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP HCM điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1; Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Gò Vấp đến hiện trường phối hợp cứu nạn, chữa cháy.

Tại hiện trường, một tổ trinh sát nắm tình hình diễn biến đám cháy, xác định người bị nạn, hướng tiếp cận cứu nạn và chữa cháy. Chỉ huy điều phối, chỉ đạo công tác cứu nạn, chữa cháy. Lập tức, các xe chữa cháy triển khai đội hình, tiếp cận theo các tuyến đường nội bộ. Cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp triển khai đường vòi chữa cháy và làm mát nhằm ngăn chặn cháy lan. Theo chỉ đạo, cán bộ, chiến sĩ tiến vào tòa nhà để tìm kiếm, đưa người mắc kẹt bên trong ra khỏi khu vực hỏa hoạn. Tiếp nhận nạn nhân, đội ngũ y tế khẩn trương băng bó, cố định vết thương và trấn an tinh thần người gặp nạn.



Một số hình ảnh diễn tập:



Cảnh sát PCCC-CNCH phun nước quanh tòa nhà nhằm ngăn chặn cháy lan



Huy động xe thang cứu người bị nạn



Lực lượng cứu nạn đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm