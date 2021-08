Chiều 23-8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã đến TP HCM kiểm tra việc triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về siết chặt giãn cách xã hội và cung ứng thực phẩm để bảo đảm chủ trương "ai ở đâu ở đó".

Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại TP HCM, đại diện một số Bộ, ngành.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra chốt giao thông cầu Đồng Nai - TP HCM - Ảnh VGP

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn đã đến kiểm tra, làm việc tại Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 5D đặt tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM.

Tiếp đến, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác kiểm tra chốt giao thông cầu Đồng Nai - TP HCM, đây là 1 trong 12 chốt lớn đi vào TP; kiểm tra nơi cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân tại điểm an sinh xã hội khẩn cấp của phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP HCM. Điểm an sinh xã hội này là nơi tập trung lương thực phẩm cung cấp cho các khu phố 2, 3, 4 phường Linh Trung. Thực phẩm được chia vào các túi gồm: Muối, đường, dầu ăn, gạo, sữa...

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng cho biết thành phố sử dụng hệ thống bán lẻ thương mại để lấy hàng từ các tỉnh, đây cũng là nơi tập kết hàng hóa. Từ đó, các đơn vị chức năng sẽ dùng để phân phối đến các phường. Đến nay, xe chở hàng về thành phố lưu thông thông suốt. Khi tới cấp phường, các tổ hậu cần nắm chắc nhu cầu của người dân trên địa bàn để phát túi an sinh cho các hộ khó khăn. Đối với các hộ có điều kiện, tổ hậu cần sẽ "đi chợ thay" (người dân trả tiền).



Phó Thủ tướng tặng quà cho các bộ, nhân viên tại Trạm Y tế lưu động, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức - Ảnh VGP

Còn theo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM (MTTQ), trung tâm an sinh xã hội của thành phố đã vận động được trên 1,8 triệu túi quà an sinh, đã và đang chuyển tới các xã, phường để phát cho hộ gặp khó khăn do dịch Covid-19.



"Nếu phát hiện người dân là phát ngay, thà thừa chứ không để thiếu" - Chủ tịch MTTQ Tô Thị Bích Châu nói.

Đại diện Sở Y tế TP HCM cho biết từ nay đến cuối tuần sẽ chuẩn bị 100.000 túi thuốc cho các ca F0 tại nhà. Tính đến thời điểm này, Sở đã chuẩn bị được 10.000 túi đưa về các trung tâm y tế.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết quân đội sẽ tham gia hỗ trợ địa phương trong việc chữa trị cho bệnh nhân F0, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng, kiểm soát đi lại, phân phát lương thực cũng như lo hậu sự cho bệnh nhân tử vong.

Theo Bộ trưởng, việc phân phát thực phẩm rất cần sự hợp tác của các lực lượng như thanh niên, phụ nữ, tổ dân phố bởi bộ đội từ nơi khác đến không nắm rõ "nhà nào với nhà nào, các hẻm, ngóc ngách". Bộ trưởng góp ý, việc chuẩn bị túi an sinh cần kỹ hơn, chia ra nhiều loại túi như túi dành cho hộ có 4 người, 6 người hay 8 người…

"Đây như là trận chiến, không thắng không về" - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết sáng nay trên chuyến bay chở đoàn công tác từ Hà Nội đến TP HCM có hơn 280 học cán bộ, nhân viên, học viên Học viện Quân y vào chi viện cho TP HCM và các tỉnh phía Nam.

"Chúng ta từng trải qua cuộc trường chinh bảo vệ Tổ quốc bằng vũ khí nóng, bây giờ không bằng vũ khí nóng nhưng cũng là cuộc trường chinh mới"- Đại tá Phan Văn Giang nói.

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất của Trạm Y tế lưu động, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức - Ảnh VGP

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ Chính phủ rất quan tâm và sẽ bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường lực lượng thầy thuốc cho TP.

Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ Quốc phòng phát huy truyền thống của Bộ đội cụ Hồ, của Quân đội nhân dân Việt Nam, điều động lực lượng y tế, bác sĩ. Bệnh viện dã chiến cũng được chuẩn bị rất kỹ càng, góp phần để bệnh nhân F0 có điều kiện tiếp cận y tế, hạn chế tử vong.

Phó Thủ tướng cho rằng diễn biến dịch bệnh khó lường, từng cán bộ, chiến sĩ cần làm tốt nhiệm vụ nhưng cũng phải giữ được lực lượng; giữ vững kỷ cương, đồng lòng nhất trí trong phòng chống dịch bệnh.

Trao đổi với các thành viên đoàn công tác, lãnh đạo địa phương, Phó Thủ tướng nêu rõ, phải cố gắng thiết lập hệ thống phân phối để bảo đảm những người gặp khó khăn có đủ thực phẩm đến ngày 15-9, đặc biệt cần lưu ý đến các trường hợp sống lang thang, vô gia cư, sống ở các gầm cầu.

Để dập được dịch phải bảo đảm lương thực thực phẩm cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Bởi muốn "ai ở đâu ở đó", không di chuyển để kiểm soát dịch thì phải có giải pháp cung cấp thực phẩm cần thiết cho người dân, không để người dân ra chợ, tập trung đông người.

"Nếu thành phố gặp vướng mắc, Chính phủ sẽ có chỉ đạo xử lý kịp thời để bảo đảm nguồn hàng cho thành phố"- Phó Thủ tướng khẳng định, đồng thời lưu ý các lực lượng cần đồng lòng, phối hợp nhịp nhàng trong việc chăm lo đời sống cho người dân, lực lượng đông mà không phối hợp nhuần nhuyễn thì sẽ khó khăn.