Bên hành lang Quốc hội sáng 4-11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết đoàn công tác của Việt Nam (gồm đoàn của Bộ Công an, đoàn của Bộ Ngoại giao) đã sang tới Anh, đang chờ làm việc với các cơ quan của Anh để khớp thông tin về các nạn nhân. Trên cơ sở đó mới có thể trao đổi, khẳng định cụ thể về danh tính các nạn nhân.

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, hiện tại thông tin từ Tổng đài bảo hộ công dân, Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao vẫn dừng ở con số 14 trường hợp các gia đình thông báo người thân mất liên lạc trên đường đi Anh. Tiến độ xác minh của phía Anh rất nhanh.



Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn trao đổi với báo chí

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhận định các cơ quan của Anh đã làm rất tích cực, các cơ quan Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ. Việc nhanh chóng cử đoàn công tác sang Anh trong những ngày nghỉ cuối tuần là để sớm khớp thông tin nhằm xác định danh tính các nạn nhân trong vụ việc.

Về việc thông báo của cảnh sát hạt Essex, Anh cho biết họ tin rằng 39 nạn nhân trong thùng xe container đều là người Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nói: "Thông tin trao đổi giữa 2 bên có sự thống nhất cao rồi. Chính vì thế nên đoàn Việt Nam mới nhanh chóng phải sang Anh để khớp lại xem có chính xác không. Chưa khớp được thông tin thì chưa thể công bố cụ thể".

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng cho rằng cái khó trong việc xác định các nạn nhân là vì những người này đều không xuất phát từ Việt Nam mà được cho là tới Anh từ một điểm xuất phát khác. Do vậy, các thông tin từ nhiều hướng đưa ra không thể hiện đầy đủ.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết khả năng số nạn nhân đó là người Việt đã có sơ sở. Vậy nên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Công an sang Anh để phối hợp với phía bạn xác minh, thẩm tra. "Hai bên sẽ khớp lại thông tin, nếu chuẩn xác sẽ cùng công bố"- ông Sơn nói

Về thông tin tiến độ việc xác định danh tính các nạn nhân có thể hoàn tất trong tuần này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết không thể khẳng định được tiến độ chính xác vì việc này phụ thuộc vào số lượng hồ sơ 2 bên Anh và Việt Nam cung cấp với nhau. Có những trường hợp mà thông tin sinh trắc học chưa thể khẳng định thì phải đối chiếu, xem xét bằng AND, mức độ phức tạp sẽ cao hơn.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Công tác xác minh danh tính nạn nhân với 39 người chết (31 nam, 8 nữ) đang được tiến hành.

Trong khi đó, theo các cơ quan chức năng, ở Nghệ An, đã có 21 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân trên đường sang Anh, còn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 10 trường hợp tương tự. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của người thân trong các gia đình có trình báo người thân mất tích để gửi sang Anh phục vụ khâu xác định danh tính các nạn nhân.

Ngày 30-10, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, liên quan đến hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chiều 1-11, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng; bắt khẩn cấp 1 đối tượng, tạm giữ, triệu tập lấy lời khai một số đối tượng liên quan.

Ngày 1-11, cảnh sát hạt Essex thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ việc này.